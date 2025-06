Benevento, al via iscrizioni per il corso di laurea in Medicina Ad indirizzo tecnologico presso l’Università del Sannio di Benevento

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico con sede presso l’Università del Sannio di Benevento, una novità assoluta per il territorio e una svolta significativa per il panorama formativo campano.

Il corso è una replica del percorso formativo già attivo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ateneo con il quale è stata avviata una collaborazione strategica per garantire standard qualitativi elevati e una piena integrazione didattica e scientifica.

L’accesso al corso avverrà tramite le nuove modalità previste a livello nazionale, con il cosiddetto “semestre filtro”, che prevede l’ammissione libera iniziale e una successiva selezione basata sul rendimento e sulle competenze maturate nel primo semestre. Una formula pensata per valorizzare la motivazione e le capacità degli studenti.

Il Rettore dell’Università di Napoli Federico II Matteo Lorito, ha affermato: “Riteniamo l’attivazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio una straordinaria opportunità per l’Ateneo Federiciano e per quello sannita. Attivare questo corso in piena collaborazione significa prima di tutto dare la possibilità a giovani residenti nelle aree interne di riferimento di realizzare il loro sogno di divenire medici esperti anche di tecnologia, significa inoltre sfruttare una perfetta complementarietà tra i due Atenei, ma significa anche avviare un percorso educativo volto a creare nel Sannio uno o più percorsi indipendenti e specifici nel settore della formazione medica e sanitaria, ritenendo quel territorio più che pronto ad accogliere una sfida così complessa come quella di formare nuovi medici in un contesto di assoluta tutela della qualità”.

Il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, ha dichiarato: “L’attivazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico a Benevento rappresenta un punto di arrivo che raccoglie anni di esperienza e sviluppo, a partire dal nostro Corso di Ingegneria Biomedica. Ma è anche un punto di partenza verso nuovi e più ambiziosi progetti di formazione e ricerca nel campo medico, in stretta connessione con le esigenze del territorio e le evoluzioni della medicina del futuro. Questa iniziativa è frutto di una collaborazione strategica con l’Università di Napoli Federico II, che ringrazio per il costante supporto scientifico e istituzionale. Si tratta di un’opportunità non solo per l’Università del Sannio, ma per l’intero territorio sannita e per tutta la Regione, che avrà ora un nuovo polo di eccellenza nella formazione medica ad alta tecnologia".

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli, Giovanni Esposito, ha aggiunto: “L’attivazione del corso di Medicina nel Sannio è un passaggio strategico, volto a estendere la formazione medica avanzata su scala regionale. La Federico II, ateneo di riferimento in ambito tecnologico e medico, promuove questa iniziativa come risposta alle esigenze del territorio e delle nuove generazioni, offrendo un’alternativa qualificata alla migrazione verso altre regioni. È il primo passo verso un modello formativo integrato, in collaborazione con gli altri atenei campani, per uno sviluppo che coinvolga non solo la città metropolitana di Napoli, ma anche le aree interne, ricche di potenzialità ancora poco valorizzate”.

Il corso mira a formare medici chirurghi con competenze avanzate sia cliniche che tecnologiche, in grado di comprendere e gestire l’innovazione in campo medico, di collaborare attivamente allo sviluppo di nuove tecnologie sanitarie, di operare in una medicina interdisciplinare, personalizzata e basata sull’evidenza. Un medico con una solida preparazione clinica, una spiccata sensibilità verso le sfide future, capace di conciliare umanità e innovazione.