Prevenzione e contrasto truffe agli anziani: ecco il progetto A Palazzo Paolo V la presentazione

Venerdì 27 giugno alle ore 11:30, presso la sala convegni di Palazzo Paolo V, si terrà la presentazione del progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani “Fidarsi è bene… ma non di tutti!”

Il programma a Palazzo Paolo V

Il programma della mattinata prevede l’introduzione da parte del dirigente del Settore Servizi al Cittadino Gennaro Santamaria e dell’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola. A seguire interverranno il presidente della Cooperativa Sociale Benessere Stefano De Luca, il presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Romeo Formato, il presidente della sezione di Benevento dell’Associazione dei Diritti degli Anziani Fiorella Severino e il consulente legale Filippo Liverini. Le conclusioni saranno affidate al prefetto di Benevento Raffaella Moscarella e al sindaco Clemente Mastella.

“Il progetto – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola – è finanziato dal Ministero dell’Interno e promosso dalla Prefettura e dal Comune di Benevento in collaborazione con la Cooperativa Sociale Benessere e le sezioni di Benevento dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dell’Associazione dei Diritti degli Anziani. Si tratta di un ulteriore tassello delle politiche di sostegno e sensibilizzazione messe in campo dalla nostra Amministrazione a favore degli anziani. Attraverso incontri pubblici di divulgazione, consulenze legali e psicologiche punteremo a prevenire e contrastare il rischio di truffe. In questo modo le persone anziane si sentiranno meno sole e soprattutto potranno contare sul sostegno e aiuto di personale qualificato”.