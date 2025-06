Riapertura "Valle Caudina" e lavori Telesina: l'indignazione dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: Il Sannio non può aspettare. Basta ritardi

La Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti esprimono profonda indignazione e preoccupazione per lo stato di stallo in cui versano due infrastrutture vitali per il futuro delle province di Avellino e Benevento: la linea ferroviaria Benevento-Napoli (via Valle Caudina) e l'ammodernamento a quattro corsie della SS 372 "Telesina".

"La chiusura della linea ferroviaria Benevento - Napoli, che si protrae ormai da oltre quattro anni - scrivono Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra e Cosimo Pagliuca -, rappresenta un'odissea senza fine per pendolari e lavoratori. Nonostante i proclami e le promesse che si sono susseguiti nel tempo, l'opera non vede ancora la luce in fondo al tunnel, costringendo cittadini e lavoratori a pagare a caro prezzo le conseguenze di decisioni disattese e di una pianificazione evidentemente lacunosa".

Analogamente, la FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti; chiedono chiarezza immediata e definitiva sull'investimento per l'adeguamento a quattro corsie della SS 372 "Telesina".

"Le continue opinioni contrastanti e la mancanza di un cronoprogramma certo hanno generato solo confusione e frustrazione. È inaccettabile che i fondi destinati a quest'opera infrastrutturale strategica siano fermi dal lontano 2017.

Siamo stanchi di ascoltare annunci disattesi e promesse vane - rimarcano i sindacati -. Mentre si parla di investimenti mirati a evitare l'isolamento delle aree interne e a creare nuove opportunità occupazionali e di crescita, la realtà sul campo è ben diversa. Le lavoratrici e i lavoratori, i cittadini, continuano a subire le ricadute negative di una politica che fa lo scaricabarile delle responsabilità, al di là di ogni proclama e scellerato propagandismo."

La Filt Cgil, Fit Cisl sono disinteressate alle posizioni politiche degli esponenti territoriali a livello locale e nazionale, chiedono con forza: "Al Governo Centrale: di conoscere l'avvio dei lavori per la SS 372 "Telesina", sbloccando l'iter del primo lotto( San Salvatore Telesino - Benevento) per l'adeguamento dell'opera a quattro corsie.

Al Governo Regionale: di esercitare la massima pressione sui diretti interessati per l'apertura celere della linea Benevento-Cancello-Napoli, garantendo il ripristino di un servizio essenziale per il territorio".

Le Organizzazioni Sindacali ritengono fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte si uniscano per affrontare con urgenza le criticità evidenziate e per definire un punto fermo sulle opere infrastrutturali attese da anni.

"Il Sannio - concludono Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra e Cosimo Pagliuca - con il passare del tempo, ha perso innumerevoli occasioni di sviluppo, assistendo all'emigrazione di tanti giovani costretti ad abbandonare la propria terra e all'impoverimento di numerose famiglie.

I sindacati continueranno a lottare ogni giorno, al fianco di giovani, lavoratori e pensionati, per evitare un ulteriore declino delle aree interne e per garantire un futuro dignitoso al nostro territorio. Basta ritardi. Il Sannio non può più aspettare!".