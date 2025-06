Forestazione e antincendio boschivo: riunione Comunità Montana del Fortore Con i sindacati di categoria

Riunione tra la Comunità Montana del Fortore e le rappresentanze sindacali di categoria degli operai idraulico forestali per discutere soprattutto il piano di forestazione 2025/2026 ed il piano AIB (Anti Incendi Boschivi) 2025. Presenti, oltre al presidente della Comunità Montana Fortorina Zaccaria Spina e al Rup del servizio Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo, i responsabili sindacali Alfonso Iannace per la Fai Cisl, Carlo Ceccarelli per la Flai Cgil e Alfredo Di Rubbo per la Uila Uil.

Riguardo al Piano di Forestazione del biennio 2025/2026, si è preso atto delle notizie fornite dall’ente in merito allo stato dell’arte, a cominciare dall’approvazione già avvenuta da parte della Giunta Esecutiva del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori che è propedeutico all’approvazione, prevista a breve, del progetto definitivo esecutivo.

“Per la prima volta nella storia della Comunità Montana del Fortore - ha spiegato il presidente Spina - c’è una progettazione che abbraccia due annualità, 2025 e 2026 con grandi benefici nel medio-lungo periodo soprattutto in termini di economicità e velocizzazione dei tempi che portano allo sblocco dei fondi da parte della Regione Campania”.

Si è quindi parlato del servizio AIB per il 2025 con la condivisione di importanti scelte quali: Protocollo per la tutela dei lavoratori in condizioni climatiche estreme; Accordo sul salario per obiettivi; Incentivi per la campagna AIB 2025.

Sul tema importantissimo relativo all’AIB, il tavolo è rimasto allertato ed autoconvocato subito dopo una riunione indetta a Napoli dalla Regione Campania per il 2 Luglio.

Purtroppo è stata condivisa la necessità di richiedere una implementazione delle risorse finanziarie ad oggi previste per assicurare l’idoneo espletamento del servizio così come viene richiesto. Sono state infine affrontate una serie di tematiche relative organizzazione e gestione risorse umane.