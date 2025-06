Rifiuti. Ecopunto San Vitale: prorogato termine per ritiro badge Termine ultimo per ritiro tessera magnetica è il 12 luglio

L’Asia rende noto che sono circa 420 (su 750) le utenze che finora hanno ritirato i badge per accedere all’ecopunto di contrada San Vitale, il primo a diventare isola smart con ingresso elettronico. Per questa ragione l’Azienda ha deciso di prorogare il termine ultimo per prendere ‘il permesso elettronico’: inizialmente previsto per il 30 giugno è stato rinviato al 12 luglio. Mentre, a partire dal 14 luglio non sarà più possibile accedere all’ecopunto se non attraverso il ‘cartellino’.

Come fare per ottenere il badge? I cittadini potranno recarsi al gazebo istituito presso l’isola ecologica di contrada San Vitale dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 17 alle 19 ed il sabato dalle ore 7 alle 12. Personale aziendale, coadiuvato dalle guardie ambientali, provvederà a rilasciare il badge alle persone che conferiscono presso quell’ecopunto o anche a coloro che hanno la residenza in zone limitrofe e intendono sversare a San Vitale.

Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente presso il gazebo oppure scaricabile dal sito internet Asia al linkhttps://www.asiabenevento.it/www2/documenti/modulo%20ritiro%20badge%20con%20nota%20privacy%20Rev.%201.pdf. A ritirare il badge potrà essere anche un delegato del cittadino cui è intestata l’utenza: in questo caso dovranno essere esibite le fotocopie dei documenti di identità sia del delegato che del contribuente, oltre alla copia del codice fiscale di quest’ultimo.