Federconsumatori Benevento: aperto nuovo sportello per espropri Per le tante procedure in atto nel Sannio

Federconsumatori Benevento ha aperto un nuovo sportello dedicato a fornire supporto ai cittadini coinvolti in procedure di espropriazione per pubblico interesse.

Tale apertura è stata dettata dalla esigenza sul territorio Sannita per tutto quanto riguarda gli espropri in atto necessari alla realizzazione del raddoppio della strada statale Benevento - Caianello, oltre agli espropri già realizzati per i lavori dell’alta capacità delle Ferrovie.

Alla luce di quanto sopra sono state individuate alcune anomalie sui suddetti espropri, il tutto a discapito dei cittadini.

Questo nuovo servizio si affiancherà all'ampia gamma di attività già offerte dall'associazione, concentrandosi specificamente sul contenzioso e sull'attività stragiudiziale legate alle espropriazioni. Saranno valutate attentamente le pratiche relative alle espropriazioni per pubblica utilità, con particolare attenzione alla verifica delle stime e alla possibilità di avanzare richieste stragiudiziali per ottenere indennizzi e riconoscimenti di diritto.

L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente provinciale Antonio Barletta, prenderà il via a partire dalla seconda metà di giugno 2025 presso la sede di Federconsumatori, in via L. Bianchi n.9 a Benevento.

Per assicurare un'assistenza legale completa ed efficace, il primo e l'ultimo mercoledì di ogni mese, dalle 17:30 alle 19:30, avvocati specializzati nel settore saranno disponibili presso la sede di via L. Bianchi per rispondere alle domande e fornire consulenza approfondita su queste complesse tematiche.

Federconsumatori Benevento invita tutti i cittadini che necessitano di supporto in merito a espropriazioni per pubblico interesse a usufruire di questo nuovo e fondamentale servizio rivolgendosi al numero 3500195682.