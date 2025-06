Caserta–Benevento nel Cipess, Influenza (FI): "Passo avanti per la mobilità" "Ridurre l’isolamento delle aree interne e rilanciare le connessioni economiche e logistiche"

“Con l’approvazione da parte del Cipess dell’aggiornamento al contratto di programma MIT–ANAS, il collegamento tra Caserta e Benevento rientra finalmente tra le infrastrutture prioritarie per il Paese”

Lo dichiara Carmine Influenza, consigliere comunale di Airola e responsabile provinciale Trasporti di Forza Italia, che aggiunge:

“Parliamo di un’infrastruttura fondamentale per unire due capoluoghi, Benevento e Caserta, ridurre l’isolamento delle aree interne e rilanciare le connessioni economiche e logistiche tra Sannio e Casertano.

Un’azione incisiva va riconosciuta al deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, che ha saputo sollecitare le esigenze prioritarie del territorio presso il sottosegretario al Mit Ferrante e all’Anas. Ora si apre una fase nuova, in cui la politica deve continuare a lavorare con visione e responsabilità per colmare il divario infrastrutturale che penalizza il nostro territorio,” conclude il dirigente di FI Carmine Influenza