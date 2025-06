A Benevento quinta tappa del "Sentiero antiviolenza" Ultimo appuntamento con il percorso promosso dalla consulta regionale femminile

Si terrà a Benevento il 1 luglio, alle ore 10.30, presso Palazzo Paolo V, la quinta e ultima tappa del Sentiero Antiviolenza promosso dalla Consulta regionale per la condizione della donna, con il Patrocinio dell'Assessorato alle politiche sociali della Regione Campania e del Consiglio regionale.

"Ringraziamo le assessore del Comune di Benevento, Carmen Coppola e Antonella Tartaglia Polcini, e la Presidente della Consulta delle donne di Benevento, Angela De Nisco, per averci accolte e per aver aderito all'iniziativa - dichiarano la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, e la componente responsabile della campagna, Raffaella Ruocco.

"Il loro contributo - spiegano Perrelli e Ruocco - così come quello delle altre relatrici, è importante per conoscere il lavoro importante e significativo che viene svolto in questa realtà e per chiedere alla Regione ulteriori e provvedimenti amministrativi e necessarie iniziative culturali. Con questa tappa, infatti, si conclude il percorso di ascolto della rete di contrasto alla violenza maschile sulle per restituire una proposta concreta alla Regione".

Consulta regionale femminile: il programma a Benevento

Interverranno Carmen Coppola, Assessore alle politiche sociali, Antonella Tartaglia Polcini Assessore alla Cultura, Angela De Nisco, Presidente della Consulta delle donne di Benevento, la Viceprefetto Vicario della Prefettura di Benevento, Maria De Feo, Stefania Pavone, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, Ilaria Iammarino, Presidente della Cpo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, Rocchina Staiano, Consigliera di Parità della Provincia di Benevento, Antonella Marandola, Ordinario di Diritto Processuale Penale Unisannio, Stefania Vesce, Referente dell'area donne vittime di violenza del Comune di Benevento, Rosa Praticò, Presidente Associazione Officina delle Idee e componente Consulta regionale femminile, Carmen Festa, Psicologa spazio ascolto Procura di Benevento.

Ascolteremo gli attori della rete: Maria Fanzo, Referente rete antiviolenza della Cooperativa Sociale Nuovi Incontri, Fiorella Filippelli, Responsabile Cav Ambito B03 "La voce delle donne", Michela Montella, responsabile punto ascolto antiviolenza - Croce Rossa Benevento. Conclude i lavori la Vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia.

Durante l'incontro è prevista l'esibizione di Aisha Diaby, interprete della coreografia a cura di Carmen Castiello e Maria Chiara Tedesco, dedicata a Esther Johnson, la donna di origini nigeriane uccisa a colpi di pistola a Benevento il 14 giugno del 2016.

Perrelli e Ruocco: inquietudine per l'aumento e l'efferatezza degli ultimi femminicidi

"Regione Campania - ricordano Perrelli e Ruocco - in questi anni ha messo in campo leggi molto importanti e misure sperimentali molto significative (tra cui legge 34/2017, la legge 17/2021 il Fondo e il sostegno economico agli orfani di femminicidio e l'Avviso multintervento), ma l'inquietudine per l'aumento e l'efferatezza degli ultimi femminicidi giovanili conferma che occorre lavorare ancora di più sulla prevenzione e sul versante culturale. Spesso, come è accaduto per le bambine di Caivano il tentativo è di derubricare ciò che accade a questione di ordine pubblico e di degrado delle periferie. Il tentativo evidente è quello di affermare una visione della violenza maschile sulle donne come conseguenza di un generalizzato clima di violenza relazionale, il rischio è di normalizzarla e di perdere di vista la sua matrice, insita nella disparità di opportunità, di autonomia e di potere decisionale nella vita delle donne. Per questo - concludono Perrelli e Ruocco - è più che mai necessario l'educazione all'affettività nelle scuole con un approccio olistico e integrato e dare visibilità e valore al ruolo femminile".