Azienda ospedaliera San Pio: riconfermata Morgante. All’Asl nominata Spinosa Il Senatore Matera: al dottore Volpe il grazie per quello che ha fatto per la sanità sannita



"Auguriamo proficuo lavoro alle dottoresse Tiziana Spinosa e Maria Morgante (nella foto) rispettivamente nuova guida dell'Azienda sanitaria locale di Benevento e confermato manager dell'Azienda San Pio".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Questi due presidi di Sanità giocano un ruolo che è pressoché totale nelle dinamiche della specifica offerta locale. A Tiziana Spinosa e Maria Morgante non possiamo che fare manifestazione della nostra piena disponibilità al dialogo ed alla interfaccia nell'ottica di garantire servizi che siano quanto più performanti e prossimi alle esigenze delle Comunità. In tal senso la nostra presenza sarà massima. Al centro di tutto ci sono le persone e a loro dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Contestualmente il mio ringraziamento e il mio pensiero al dottore Gennaro Volpe per il grande impegno profuso e per i risultati conseguiti"