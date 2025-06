Chiesa in lutto: è morto monsignor Pasquale Maria Mainolfi, parroco San Gennaro I funerali domani pomeriggio nella chiesa del rione Mellusi di Benevento

Diocesi e città di Benevento in lutto per la scomparsa di monsignore Pasquale Maria Mainolfi, storico parroco di San Gennaro, al rione Mellusi.

Conosciuto e amato da tutti come don Pasquale, 42 anni di sacerdozio, il parroco era molto conosciuto in tutto il Sannio ed anche oltre per i suoi studi e per l'impegno anche nella società civile oltre che religiosa.

Nato a Cervinara il 12 febbraio 1958, monsignore Mainolfi ha compiuto gli studi presso il seminario regionale di Benevento. Ordinato sacerdote il 29 ottobre 1983 ha poi compiuto studi accademici presso la Pontificia Facoltà Teologica dei padri Gesuiti di Posillipo.

Nella sua lunga vita ecclesiale ha ricoperto numerosi incarichi: viceparroco dell’Addolorata a Benevento, parroco di Sassinoro poi per anni ed anni della parrocchia di San Gennaro.

Cancelliere, poi Difensore del Vincolo e infine Giudice Istruttore presso il Tribunale Ecclesiastico interdiocesano e d’appello beneventano, laureato anche in Pedagogia, oratore e conferenziere. Assistente Ecclesiastico della F.U.C.I. Dagli anni '90 Cappellano Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta e Cappellano di Sua Santità dal 1998. Delegato Arcivescovile per il grande giubileo dell’Anno 2000, per l’Anno Bartolomeano e del Discepolato 2001-2002. Più volte componente e segretario del Consiglio Presbiterale. Direttore dell’Ufficio Cultura e Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Benevento, è stato direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Redemptor Hominis” e Viceprefetto dello Studio Teologico “Madonna delle Grazie”.

Don Pasquale era anche giornalista ed ha scritto su l’Osservatore Romano, Avvenire, Tempi Nuovi, Chiesa informa ed altre testate.

I funerali ci saranno domani, 28 giugno 2025 nella sua Parrocchia di San Gennaro alle 16 e saranno celebrati dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca.