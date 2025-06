Festa Madonna delle Grazie. Ecco dispositivo traffico: chiusa via Grimoaldo Re Cambia orario conferimento dei rifiuti, strade chiuse e divieto vendita bevande vetro e lattine

Il Comune di Benevento rende noto che, per i festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. delle Grazie, sono state varate varie misure.

Il piano del traffico prevede:

- chiusura al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (ad eccezione dei residenti in via Grimoaldo Re, dei titolari di autorimesse e degli autorizzati alla sosta negli stalli dei residenti) in via Grimoaldi Re (nel tratto dell’accesso alla stazione di servizio sita in prossimità dell’incrocio con piazza Bissolati fino all’incrocio con l’accesso all’immobile di proprietà Asl – altezza Emporio Sole Oro), via San Giovanni di Dio (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Fatebenefratelli e l’incrocio con via Romoaldo II) a partire dalle ore 7:00 di venerdì 27 giugno fino alle ore 22:00 di venerdì 4 luglio;

- chiusura la traffico veicolare con transito ammesso in deroga solo per i residenti ed istituzione del divieto di transito e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata in via Romoaldo II (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via San Giovanni Di Dio – rampa di incrocio con via Grimoaldo Re – e l’incrocio con via Vittorio Veneto a partire dalle ore 7:00 di venerdì 27 giugno fino alle ore 22:00 di venerdì 4 luglio;

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di viale San Lorenzo ed area sagrato antistante la Basilica della Madonna delle Grazie (ad eccezione dell’area individuata come stalli sosta per i veicoli al servizio dei portatori di handicap muniti di contrassegno disabili) in corso Dante, coro Garibaldi (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova Calore, corso dante e piazza Pacca fino all’incrocio con corso Vittorio Emanuele), corso Vittorio Emanuele, via Nuova Calore, piazza Bissolati, via Posilipo, via Torre della Catena (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con viale San Lorenzo e l’incrocio di con via Port’Arsa e via Appio Claudio), via Appio Claudio e via Appia Antica a partire dalle ore 7:00 di lunedì 30 giugno fino alle ore 22:00 di venerdì 4 luglio;

- chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia di via San Lorenzo e area sagrato antistante la basilica della Madonna delle Grazie, via Posilipo, corso Dante, strada parallela a corso Dante (nel tratto compreso tra il civiuco 1 e il civico 25), via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (nel tratto compreso dall’intersezione con corso Dante, piazza Pacca e via Nuova Calore fino all’incrocio con corso Vittorio Emanuele ad eccezione dei residenti e degli autorizzati alla sosta negli stalli ad essi riservati in piazza Cardinal Pacca), via Torre della Catena (nel tratto compreso tra l’incrocio con viale San Lorenzo e l’incrocio con via Port’Arsa e con via Appio Claudio dalle ore 17:00 di lunedì 30 giugno alle ore 1:00 del giorno successivo e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 1:00 del giorno successivo di martedì 1 luglio, mercoledì 2 luglio e giovedì 3 luglio;

- deviazione del traffico veicolare su corso Vittorio Emanuele sia per i veicoli provenienti da viale Principe di napoli e sia per i veicoli provenienti da via del Pomerio dalle ore 17:00 alle ore 1:00 del 30 giugno e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 1:00 del giorno successivo nei giorni 1, 2 e 3 luglio;

- chiusura la traffico veicolare e pedonale per i fuochi pirotecnici di via Vittime di Nassiriya (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Tiengo e l’innesto su via del Pomerio) nella mattinata di mercoledì 2 luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e nella giornata di giovedì 3 luglio a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 1:30 del giorno successivo con obbligo di prosecuzione in direzione via Posilipo – viale Principe di Napoli e corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via del Pomerio e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dalla rotonda Vittime di Nassiriya e diretti a via del Pomerio.

In concomitanza con la solenne processione della statua della Madonna delle Grazie per le vie principali della città di martedì 1° luglio

- a partire dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata in corso Dante, viale San Lorenzo, corso Garibaldi, piazza IV novembre, viale degli Atalatici (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con piazza IV Novembre e via XXIV Maggio), via XXIV Maggio, piazza Risorgimento (nel tratto compreso tra l’incrocio con via XXIV Maggio e l’incrocio con via Perasso), via Perasso;

- chiusura al traffico veicolare, a partire dalle ore 19:00 di martedì 1 luglio e fino a cessate esigenze legate al termine della processione, di viale San Lorenzo, corso Dante, Corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale degli Atlantici (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio di piazza IV Novembre e via XXIV Maggio), via XXIV Maggio, piazza Risorgimento (nel tratto compreso tra l’incrocio con via XXIV Maggio e l’incrocio con via Perasso, con deviazione obbligatoria a sinistra sua via Marco da Benevento) e via Perasso.

Con apposta ordinanza è stato, infine, disposto che:

- gli stalli di parcheggio ubicati sul controviale San Lorenzo e in piazza San Lorenzo siano riservati esclusivamente ai veicoli dei residenti di viale San Lorenzo muniti del contrassegno sosta residenti;

- per i veicoli in dotazione ai residenti di viale San Lorenzo, piazza S. Lorenzo, via Alessandro da Telese, via Ursus, al pari dei veicoli in dotazione al personale e ai docenti dell’I.T.I.S. Lucarelli e dei veicoli in dotazione ai titolari e agli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel perimetro dell’area festa con circolazione a passo d’uomo funzionale al raggiungimento degli stalli di sosta, a condizione che sia richiesta al competente Ufficio Gestione del Traffico specifica autorizzazione vincolata tuttavia alla verficia dell’inesistenza di percorsi alternativi in entrata e uscita dalle rispettive dimore/abitazioni/autorimesse;

- per i residenti di via Nuova Calore, corso Dante e piazza San Donato muniti di contrassegno sosta residenti sia all’occorrenza ammesso il solo transito attraverso via Nuova Calore e corso Garibaldi (limitatamente al tratto fine corso Dante – incrocio via Vittorio Emanuele) per l’accesso e deflusso dagli stalli di sosta ad essi riservati in piazza Cardinal Pacca;

- per i residenti di via Grimoaldi Re, nel tratto compreso tra l’accesso al distributore di carburante in prossimità di piazza Bissolati e l’inizio dell’area giostre, sia ammesso il transito limitatamente al suddetto tratto purchè strumentale all’entrata e uscita dalle rispettive dimore, abitazioni e autorimesse o all’accesso e deflusso dagli stalli di sosta dei residenti a ridosso della carreggiata;

- i marciapiedi e l’accesso da via Posilipo al parcheggio interno dell’I.T.I.S Bosco Lucarelli (adiacenze Torre Biffa) siano lasciati liberi da ogni ingombro.

Divieto di vendita bevande in bottiglia o lattine

Dal 30 giugno al 3 luglio, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto, è fatto divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche. Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso. Il divieto è esteso anche agli esercizi che vendono bevande a mezzo apparecchi e/o distributori automatici per cui i titolari dovranno provvedere ad adottare apposite misure di sospensione dell’attività.

Conferimento rifiuti

Dal 30 giugno al 4 luglio, è stato modificato temporaneamente anche l’orario di conferimento dei rifiuti.

Per le utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente via Posillipo, via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il viale San Lorenzo e l’incrocio con via Parrocchia Nuova), viale San Lorenzo, corso Vittorio Emanuele, corso Dante, strada parallela a corso Dante da civico 1 a 21, via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale degli Atlantici (fino a via XXIV Maggio), via XXIV Maggio, piazza Risorgimento (fino a via Perasso), via Perasso, via Nuova Calore, via Grimoaldo Re (tra piazza Bissolati fino all’incrocio con l'accesso all'immobile di proprietà Asl - altezza Emporio Sole Oro), via San Giovanni di Dio (tra l'incrocio con via Fatebenefratelli e l'incrocio con via Romoaldo II), via Romoaldo II (tra l'intersezione con via San Giovanni Di Dio - rampa di incrocio con via Grimoaldo Re - e l'incrocio con via Vittorio Veneto) di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

- l’esposizione del rifiuto non differenziabile prevista per il giorno martedì 1/07/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 2/07/2023 dalle ore 5:00 e fino alle ore 9:00.

Per le utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente via Posillipo, via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il viale San Lorenzo e l’incrocio con via Parrocchia Nuova), viale San Lorenzo, corso Vittorio Emanuele, corso Dante, strada parallela a corso Dante da civico 1 a 21, via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (da piazza Cardinal Pacca a piazza Duomo), via Nuova Calore, via Grimoaldo Re (tra piazza Bissolati fino all’incrocio con l'accesso all'immobile di proprietà Asl - altezza Emporio Sole Oro), via San Giovanni di Dio (tra l'incrocio con via Fatebenefratelli e l'incrocio con via Romoaldo II), via Romoaldo II (tra l'intersezione con via San Giovanni Di Dio - rampa di incrocio con via Grimoaldo Re - e l'incrocio con via Vittorio Veneto) di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

- l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno lunedì 30/06/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno martedì 1/07/2025 dalle ore 5:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della frazione multimateriale (plastica e metalli) prevista per il giorno mercoledì 2/07/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno giovedì 3/07/2025 dalle ore 5:00 e fino alle ore 9:00;

- l’esposizione della carta, del cartone e del cartoncino prevista per il giorno giovedì 3/07/2025 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno venerdì 4/07/2025 dalle ore 5:00 e fino alle ore 9:00.

Le utenze non rientranti nel perimetro del servizio di raccolta porta a porta innanzi indicato continueranno ad esporre i rifiuti secondo il corrente calendario.