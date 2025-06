Polizia Penitenziaria. Nuovi fondi per agenti: siglato accordo con i sindacati Il direttore del carcere di Benevento Marcello: ricompensa solo in parte i sacrifici e i disagi

A Benevento siglato all’unanimità con le Organizzazioni Sindacali l’accordo per la distribuzione del fondo per tutti i servizi della Polizia penitenziaria presenti presso il carcere di Benevento: Reparto, Nucleo Operativo Interprovinciale Traduzioni e Piantonamenti, Distaccamento cinofili antidroga.

Il fondo mira al raggiungimento di obiettivi qualificati e a promuovere reali e significativi miglioramenti nell’efficienza dei servizi e costituisce, quindi, un importante strumento per compensare il maggior impegno e i compiti più pesanti.

Il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello ringrazia “tutte le Organizzazioni sindacali che non hanno fatto mancare la loro preziosa e costruttiva collaborazione che consentirà di retribuire tutto il personale nei tempi previsti. Certamente, la retribuzione accessoria in argomento ricompensa solo in parte i sacrifici e i disagi affrontati giornalmente dai poliziotti assegnati a questa Casa Circondariale e dalle loro famiglie, ai quali va il mio ringraziamento personale e dell’Amministrazione tutta, con l’augurio di serenità per le meritate ferie estive”.