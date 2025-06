Ondata di calore con temperature anche di 7 gradi sopra la media L'avviso del sindaco di Benevento, Mastella

A seguito dell’avviso di criticità per rischio di ondata di calore, con temperature di 6-7 gradi superiori alla media stagionale, e tasso di umidità intorno al 60/70 per cento soprattutto nelle ore serali e notturne, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, a partire dalle ore 8 di domani, sabato 28 giugno 2025, e per una durata di 54 ore successive, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emanato un avviso rivolto ai cittadini.

Caldo forte: come comportarsi

Il primo cittadino in particolare invita la popolazione ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: non uscire nelle ore più calde evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; prestare attenzione anche agli animali domestici.