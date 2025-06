Associazione Ada, Severino: in campo per tutelare gli anziani L'intervento della presidente

E’ stata presentata questa mattina, presso il salone conferenze di Palazzo Paolo V, la campagna di sensibilizzazione “Fidarsi è bene … ma non di tutti!”. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Interno, attraverso il fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, e vede la partecipazione del Comune di Benevento, della Cooperativa Benessere, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Benevento, e dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Benevento. Lo “sportello diretto antitruffa” sarà operativo presso la sede della Cooperativa Sociale Benessere al viale Mellusi.

Fiorella Severino, presidente dell’ADA Benevento

“La nostra Associazione si occupa di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone anziane, intervenendo in vari ambiti come salute, assistenza, reinserimento sociale, abitazione e rapporti con la pubblica amministrazione. L'ADA promuove anche attività ricreative, culturali e di socializzazione per favorire l'inclusione e contrastare la solitudine. Quindi, siamo ben lieti di cogliere questa opportunità progettuale promossa dall’Amministrazione comunale in quanto rispecchia in pieno la nostra mission: la tutela dei diritti degli anziani. La fragilità e la vulnerabilità degli anziani di fronte alle insidie, sempre più raffinate, guiderà il nostro impegno nell’attività progettuale, che svolgeremo in collaborazione con l’Associazione Polizia di Stato. Il nostro sportello di ascolto sarà uno spazio sicuro ove gli utenti potranno esprimere preoccupazioni, richieste di consigli e raccontare eventuali esperienze negative in merito a truffe e raggiri; insomma uno spazio che dia loro senso di comunità e di appartenenza”.