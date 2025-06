Ferrovia Valle Caudina, Fucci: pronti a scrivere a De Luca Il presidente della Città Caudina: vogliamo una data certa per la riapertura

“Vogliamo una data certa per la riapertura della Ferrovia Benevento – Napoli via Valle Caudina”. A ribadirlo Pasquale Fucci, sindaco di Arpaia e presidente della Città Caudina. E' in quest'area che le diverse fasce tricolore dei comuni attraversati dall'importante viabilità sono pronti a scrivere al governatore De Luca.

La riapertura dell'asse ferroviario, si ricorderà, era stata annunciata nei mesi scorsi per poi essere rinviata. Ed ecco perché i sindaci ora chiedono una data certa.

Ferrovia Valle Caudina, i sindaci: chiediamo una data per la riapertura

“Attendiamo con ansia la riapertura di questo tratto ferroviario. Noi stiamo aspettando, tutta la Valle e tutta la Provincia di Benevento oltre alla Valle di Suessola, attende questa riapertura. Ma Eav ancora non ci comunica una data definitiva. Data che in passato ci era stata data, ma ora sembra che la riapertura possa slittare ancora al 2026”. Di qui l'intenzione di formalizzare a breve una richiesta d'incontro al presidente della giunta regionale.

L'appello a De Luca: pronti a chiedere incontro al governatore

“Come Città Caudina - conclude il presidente nonché sindaco del comune caudino Pasquale Fucci - chiederemo a breve un incontro al governatore De luca per chiedere chiarimenti. Richiesta che partirà nei prossimi giorni”.