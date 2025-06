Madonna delle Grazie. Celebrato Giubileo delle Forze Armate e di Polizia FOTO - Ieri nella Basilica di Benevento

Nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, l'Arcidiocesi ha celebrato il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza.

L’evento ha avuto inizio alle 18.30 con il raduno dei partecipanti sotto il pronao della Basilica “Santa Maria delle Grazie”, che ha anticipato un breve pellegrinaggio verso la stessa Basilica, dove il Decano dei Cappellani Militari della Regione Pastorale “Campania-Basilicata”, don Claudio Mancusi, ha celebrato la Santa Messa, affiancato dal Cappellano Militare, don Salvatore Varavallo.

Alla celebrazione, di grande significato spirituale e comunitario, hanno partecipato il Prefetto Raffaela Moscarella e altre Autorità civili, militari e religiose, nonché tutti i rappresentanti delle Forze Armate, di Polizia, di Sicurezza e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

L’iniziativa diocesana, replica la celebrazione del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza che si è tenuto a Roma sabato 8 e domenica 9 febbraio. Nella celebrazione in piazza San Pietro, il compianto Papa Francesco aveva presieduto la Messa giubilare sottolineando il valore nella “lotta alla criminalità e alle diverse forme di violenza”, nella “salvaguardia del creato” e nella “promozione della pace”, esortando tutti a non perdere di vista il fine delle proprie azioni, ossia “promuovere”, “salvare” e “difendere la vita sempre” e a non lasciarsi irretire dalle lusinghe del male e a testimoniare l’amore di Dio.