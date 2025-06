"L’Acqua nelle Tue mani": azione di sensibilizzazione sul risparmio idrico Al via la campagna di Gesesa per l'estate 2025

Con l’arrivo dell’estate, GESESA – in collaborazione con Acea – lancia la nuova campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico intitolata “L’Acqua nelle Tue Mani”. L’iniziativa mira a promuovere un uso responsabile della risorsa idrica e a diffondere buone pratiche per evitare sprechi.

Protagonisti della campagna: studenti e dipendenti

A testimonianza dell’impegno condiviso, quest’anno i protagonisti della campagna sono gli alunni di alcune scuole medie di Benevento e i dipendenti GESESA, uniti nell'obiettivo comune di tutelare l’acqua, bene prezioso e non inesauribile.

Durante tutta la stagione estiva saranno diffusi, sui canali social e sul canale YouTube di GESESA, video e immagini realizzati con il contributo degli studenti e dei lavoratori dell’azienda, per sensibilizzare sull’importanza di comportamenti virtuosi e consapevoli.

Un ringraziamento speciale va alle scuole che hanno aderito con entusiasmo al progetto: · I.C. “G. Moscati”, · I.C. “G.B.B. Lucarelli” e I.C. “Sant’Angelo a Sasso” (tutte di Benevento).

Il Presidente Di Giacomo: la gestione sostenibile dell'acqua è una priorità

“Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più urgenti del XXI secolo, con impatti sempre più evidenti anche sulla disponibilità di risorse idriche.”Afferma il Presidente di GESESA Oreste Di Giacomo, che continua - “In questo contesto, la gestione sostenibile dell’acqua è una priorità strategica e richiede un approccio sistemico e coordinato per garantire la sicurezza idrica globale. L'uso responsabile e consapevole della risorsa presuppone una nuova cultura a partire dalle giovani generazioni, che vanno educate secondo modelli e regole comportamentali finalizzate al rispetto di un bene limitato da cui dipende il benessere e lo sviluppo della comunità.”

GESESA quindi, come ogni anno, invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ai consumi idrici.

L’azienda ha già coinvolto i Sindaci dei Comuni serviti, sollecitando iniziative locali per promuovere la cultura del risparmio idrico.

Dieci semplici gesti per risparmiare acqua ogni giorno

1. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o fai lo shampoo: puoi risparmiare oltre 30 litri a volta.

2. Controlla eventuali perdite: anche un piccolo gocciolamento può sprecare litri di acqua ogni giorno.

3. Regola lo scarico del WC: installa un doppio tasto o un regolatore di flusso.

4. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico: meno cicli, più risparmio.

5. Installa frangigetto ai rubinetti: riducono il flusso senza perdere efficacia.

6. Lava verdure e piatti in una bacinella, non sotto l’acqua corrente.

7. Preferisci la doccia al bagno in vasca: risparmi fino a 100 litri a utilizzo.

8. Evita lavaggi frequenti dell’auto e usa il secchio anziché il tubo.

9. Irriga il giardino con sistemi intelligenti: sfrutta acqua piovana e irrigazione a goccia.

10. Verifica eventuali perdite controllando il contatore a rubinetti chiusi.

Segui la campagna “L’Acqua nelle Tue Mani” su YouTube e sui profili social ufficiali di GESESA.





