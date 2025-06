Milano (Ordine medici Benevento) eletto nel comitato Co.Ge.A.P.S. Il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

Si è insediata lo scorso 25 giugno 2025 la nuova Assemblea del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), che resterà in carica per 4 anni. Si tratta di un un organismo che riunisce le 10 Federazioni e Consigli Nazionali degli Ordini dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina, configurandosi come lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute.

Essa prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e la certificazione dei crediti formativi ECM, l’istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

L’Assemblea nazionale, in piena condivisione di intenti, all’unanimità e per acclamazione ha rieletto presidente il dott. Roberto Monaco (FNOMCeO) che ha dichiarato: “Le professioni sanitarie unite e compatte: ora rapporti fattivi e condivisi con le Istituzioni”. L’Assemblea ha poi deliberato, sempre con voto unanime le altre cariche sociali. Grande soddisfazione per il sannita Luca Milano, eletto tra i 4 medici presenti nel comitato esecutivo nazionale.

L’elezione per acclamazione e all’unanimità di tutte le cariche sociali del Co.Ge.A.P.S. è una chiara manifestazione dell’unità delle Professioni sanitarie che, insieme, rappresentano oltre un milione e 400 mila professionisti.

“La mia presenza nel comitato esecutivo del Co.Ge.A.P.S ha commentato Luca Milano è una sorpresa assoluta, sicuramente non è un riconoscimento personale, ma dell’Ordine dei Medici di Benevento. Un gradito attestato di stima per il nostro lavoro d’insieme (Consiglio/Segreteria) che rappresenta un ulteriore stimolo per un impegno sempre maggiore e responsabile, a servizio della cittadinanza sannita e degli iscritti”.