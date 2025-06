Diplomi per i ragazzi del SAI Solopaca: scuola, accoglienza e integrazione Festeggiata anche la Giornata Mondiale del Rifugiato

Si è tenuta ieri - occasione anche per festeggiare la Giornata Mondiale del Rifugiato dello scorso 20 giugno -, la cerimonia di consegna dei Certificati di Alfabetizzazione (livello A2) e dei Diplomi di Terza Media del CPIA Benevento “Piero Angela”, sede di San Salvatore Telesino, realizzata in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, Ente attuatore del Progetto SAI di Solopaca. Un appuntamento importante, che ha messo al centro il valore della scuola come strumento di integrazione e partecipazione attiva alla comunità.



A ricevere i riconoscimenti sono stati 13 studenti per il diploma di terza media e 14 per l’attestato di lingua italiana livello A2. Un traguardo significativo per tanti giovani e adulti inseriti nel percorso di accoglienza, che hanno affrontato mesi di studio serale con impegno e determinazione.



Durante la cerimonia – ospitata nel salone dell’ex Municipio di San Salvatore Telesino – si sono susseguiti interventi dedicati all’importanza dell’istruzione, dell’accoglienza e del rispetto reciproco. Presenti, tra gli altri il presidente dell aProvincia, Nino Lombardi; il sindaco di San Salvatore, Fabio Romano; l’assessore Dante Tammaro in rappresentanza del Comune di Solopaca; l’assessora alle Politiche dell’Immigrazione Filomena Di Mezza per il Comune di Telese Terme e il Professor Massimo Fasanaro in rappresentanza dell’IPSEOA di Faicchio-Castelvenere, oltre alla Dirigente del CPIA Benevento Antonella Gramazio e alla responsabile del Progetto SAI di Solopaca Sabrina Casillo. Interventi anche della responsabile del CPIA di San Salvatore, Adele D'Onofrio, e dei professori Maurizio Gallo e Sebastiana Passanisi con i quali da tempo si è instaurata una solida collaborazione, sostenuta da comprensione ed empatia per gli studenti.

I ragazzi del SAI Solopaca hanno regalato un momento di grande emozione recitando la poesia “Aprimi fratello”, già presentata durante gli esami: un testo che parla di solidarietà, uguaglianza, apertura verso l’altro e della necessità di abbattere le barriere, messaggio che ben sintetizza lo spirito dell’iniziativa.



Non sono mancati momenti di riflessione sulle criticità del territorio, come la carenza di mezzi pubblici, la scarsa informazione sui corsi serali e la percezione – purtroppo ancora diffusa – di scuole serali e CPIA come percorsi di “serie B”. Elementi su cui istituzioni, progetti di accoglienza e comunità locale hanno ribadito l’impegno a lavorare insieme per garantire pari opportunità di crescita e inclusione.

Il Progetto SAI di Solopaca continuerà a promuovere percorsi di formazione e cittadinanza attiva, con la consapevolezza che l’integrazione comincia davvero dai banchi di scuola.