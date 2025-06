Caldo forte a Benevento, l'appello di Milano: attenzione agli anziani soli Il presidente dell'ordine dei medici torna a raccomandare prudenza con le alte temperature

Torna il forte caldo. Temperature sopra la media stagionale, così come annunciato nei giorni scorsi. Chi può in questa ultima domenica di giugno ha scelto il mare, affollando anche le spiagge delle città costiere. Intanto anche a Benevento i medici tornano a raccomandare prudenza, con attenzione in particolare ai soggetti più fragili.

“Corretta idratazione, evitare di uscire nelle ore più calde... almeno quando è possibile”. Nel video le indicazioni del presidente dell'ordine dei Medici, Luca Milano, che ricorda tutti i consigli utili per affrontare al meglio questi giorni di caldo intense e temperature roventi.

Dall'esponente dei medici sanniti arriva, inoltre, un appello affinché si presti tutti particolare attenzione agli anziani e in particolar modo per le persone che vivono da sole.