Opposizione: "Pnrr a Benevento: cantieri fermi, amministrazione inerte" I consiglieri chiedono risposte chiare per gli interventi avviati

"Esprimiamo forte preoccupazione per lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR nella nostra città: alcuni cantieri risultano ancora fermi, e l’Amministrazione comunale appare in evidente difficoltà gestionale".

Così in una nota i Consiglieri comunali componenti della Comissione Fondi Europei: Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Luigi Diego Perifano

e Vincenzo Sguera.

"La Commissione consiliare fondi europei, convocata ieri su richiesta dell’opposizione, ha confermato che il perdurante silenzio sullo stato dei lavori nasconde un ritardo significativo sulla tabella di marcia. Non a caso, nell’aggiornamento fornitoci, non abbiamo neppure rinvenuto la colonna relativa alle date di fine lavori. Il rischio concreto è quello di non rispettare le scadenze previste, perdendo così i finanziamenti o dovendo ricorrere a modifiche dell’ultimo minuto, con soluzioni approssimative e inefficaci.

Particolarmente critica la situazione nel quartiere Capodimonte, dove due interventi strategici – l’asilo nido e il centro sportivo polivalente – risultano bloccati da tempo dopo il fallimento delle ditte esecutrici. Per non parlare dell'ormai surreale vicenda della ricostruzione dell'istituto Torre - Sala, su cui ancora attendiamo, come Godot, la convocazione della commissione lavori pubblici.

A confermare le nostre preoccupazioni vi è anche la recente riunione in Prefettura, durante la quale, per quanto si è appreso, al Comune di Benevento è stata evidenziata l’assenza di aggiornamenti nella documentazione da inviare alla Commissione Europea.

Desta poi ulteriore allarme il silenzio tombale sugli sviluppi della convenzione stipulata nel maggio 2023 con la società Cethegus, incaricata di fornire assistenza specialistica per la co-programmazione degli interventi finanziabili con il PNRR. C’è il fondato timore che la convenzione abbia fatto la stessa ingloriosa fine della famosa Cabina di Regia, ovvero non pervenuta.

Alla luce di tutto ciò, i consiglieri di opposizione chiedono all’Amministrazione comunale di fornire risposte chiare e tempestive, indicando le date effettive di consegna dei lavori e le misure adottate per superare lo stallo, al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in cantiere".