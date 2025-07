Veria Fest. A Pago Veiano il Festival delle pari opportunità e senso di comunità Gli interventi dei protagonisti e il programma completo dell'evento sociale dal 4 al 6 luglio

Tutto pronto a Pago Veiano per il Veria Fest, il Festival diffuso delle Pari Opportunità e del Senso di Comunità in programma nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Una manifestazione culturale che intreccia arte, riflessione sociale, impegno civile e partecipazione femminile. Un calendario ricco di appuntamenti diffusi in tutto il paese, organizzato dall’associazione Artemide APS, con il CSV Irpinia Sannio ETS partner nella progettazione, la collaborazione di Forum Giovani, Pro Loco e amministrazione Comunale di Pago Veiano, ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà territoriali.

Un festival nato con l’intento di costruire significato e pensiero attorno alla parità di genere, promuovere la cooperazione e la collaborazione per il bene comune, coinvolgere i giovani in un progetto culturale attivo e partecipato, rafforzare un senso diffuso di comunità nei territori delle aree interne.

Dichiarazioni

Il “Veria Fest” è stato presentato ieri a Benevento nel corso di una conferenza stampa ospitata presso la Sala Formazione del CSV Irpinia Sannio ETS. Presenti il presidente del Centro Servizi Raffaele Amore, il direttore del CSV Maria Cristina Aceto; Lucia De Rosa per la direzione artistica e organizzativa del festival; Stefania Mercuri, presidente di “Artemide APS”; Francesca Orlando, presidente del Forum Giovani Pago Veiano; Mariadonata Fiorillo della Pro Loco di Pago Veiano; il sindaco Mauro De leso e Clementina Donisi, vicepresidente di Confindustria Benevento e referente della rete #IDonna.

Stefania Mercuri, presidente di Artemide APS. «Siamo un'associazione a scopo femminile nata per il benessere delle donne, sia fisico che mentale. Abbiamo però capito che era necessario portare questo discorso nella comunità, uscire dall’associazione, e così è nata l’idea del Festival con l'obiettivo di fare rete e integrare le varie realtà conosciute».

Lucia De Rosa, direzione artistica e organizzativa del Veria Fest. «Il punto di forza del Veria Fest sta nel fatto che a livello di patrocini molte realtà hanno creduto in questo progetto. Abbiamo quindi intercettato i ragazzi e le ragazze del territorio con l’obiettivo di far conoscere come si lavora in gruppo, come si crea una rete, come si fa comunità, perché l'obiettivo era anche quello di valorizzare i nostri territori, ma soprattutto i talenti delle persone».

Raffaele Amore, presidente CSV Irpinia Sannio ETS - Cesvoab. «Il ruolo del CSV è oggi quello di una agenzia di sviluppo del territorio rispetto al mondo del volontariato ed io penso che questa missione la possiamo perseguire solo se riusciamo a mettere in rete le nostre associazioni, mettere in rete le buone prassi e tutte le attività che il mondo del volontariato svolge nelle nostre comunità. Perché solo facendo questo, noi riusciamo a dare la forza al nostro volontariato ed il Veria Fest è un esempio di come costruire queste reti territoriali».

Mauro De leso, sindaco di Pago Veiano. «Il Veria Fest è un festival che parla di pari opportunità, ma anche di senso di comunità e che offrirà l’occasione a tanti di conoscere il nostro paese grazie alle attività ed alle iniziative programmate per questo fine settimana. Il tutto nasce dal lavoro egregio di Artemide, un'associazione di sole donne che ha iniziato ad accendere i riflettori con rispetto al disagio del mondo femminile. Un festival che vuole mettere al centro la comunità con l'idea di far scoprire le bellezze del nostro territorio e la gioia di stare insieme».

Clementina Donisi, vicepresidente Confindustria Benevento e referente rete #IDonna. «Come rete IDonna, nata in Confindustria Benevento un anno fa, entriamo in questa manifestazione con una duplice veste, portando le testimonianza delle imprenditrici con la loro difficoltà di agire in un contesto tipicamente maschile come quello delle imprese, ma anche raccontando il lavoro che stiamo facendo sul mondo giovanile con la formazione professionale sollecitando il coinvolgimento degli istituti tecnologici superiori che porteremo a Pago Veiano per il Veria».

Il programma

Giornata inaugurale venerdì 4 luglio che si aprirà con il talk, in programma alle ore 10.30 presso la sede dell’Associazione Artemide APS, dal titolo “Donne e Volontariato”. Interverranno Stefania Mercuri (presidente di Artemide APS), Maria Cristina Aceto (direttrice CSV Irpinia Sannio ETS), Domenica Marianna Lomazzo (Consigliera di Parità Regione Campania) e le associazioni della Rete del CSV Irpinia Sannio. Dalle 12.30 alle 14.30 in Piazza Madonna del SS. Rosario si terrà quindi il Pranzo sociale a cura della Pro Loco di Pago Veiano. A seguire, dalle ore 15:00, presso le Fontanelle, spazio al benessere psicologico con il Cerchio di donne sulla leadership rigenerativa condotto dalla psicoterapeuta Lucia De Rosa. Alle 17:00 una visita guidata a cura della Pro Loco.

Alle 18:30, nella suggestiva cornice di Palazzo Casalbore, andrà in scena una coreografia sul senso di comunità eseguita da ragazze e ragazzi della scuola di danza di Carmen Castiello, a cura della coreografa Maria Chiara Tedesco. A seguire, l’antropologa Anna Rizzo condurrà l’incontro “La vita segreta delle donne di paese” e verrà inaugurata l’esposizione “Le pari opportunità nelle canzoni”, a cura dell’Istituto Comprensivo San Pio da Pietrelcina. In serata, alle 21:30 sempre a Palazzo Casalbore, il Talk “La forza del femminile” proporrà la lettura della “Lettera alla bambina di oggi e alla donna di domani” a cura di Francesca De Palma. Moderato dalla giornalista Elide Apice, il talk ospiterà Davide Ricchiuti (autore e podcaster di “Pro. Vocazione”), e la psicoterapeuta Lucia De Rosa con un intervento su “Il Femminile e il Potere”.

Sabato 5 luglio programma al via alle 8.30 con due workshop (entrambi su prenotazione): presso la Chiesa di San Michele una sessione di Gyrokinesis con l’Arpa a cura di Clelia Borino e della musicista Maya Martini; alle Fontanelle, spazio al confronto con “Giovani in azione: dai movimenti globali alle tue battaglie” a cura di Prime Minister Napoli, seguito dal laboratorio “Stereotipi in viaggio” a cura di Intercultura Onlus. Alle 9:00 la Pro Loco guiderà una nuova visita culturale nel borgo. Alle 10:00, presso la sede dell’Associazione Artemide APS, è previsto un workshop su creatività e imprenditoria a cura dell’associazione Monarka Benevento, con la testimonianza della Rete #IDonna di Confindustria Benevento. In contemporanea, nella Sala Consiliare si terrà l’incontro “Donne, Confindustria e Territorio”.

Il Pranzo sociale sarà nuovamente protagonista dalle 12:30 alle 14:30 in Piazza Madonna del SS. Rosario. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso la sede di Artemide APS, gli studenti e le studentesse del Liceo Classico Livatino di San Marco dei Cavoti proporranno un dibattito sulle pari opportunità nel 2025, con la proiezione di un videoprodotto dagli studenti del Liceo Economico Sociale “Telesi@” di Solopaca. Sempre alle 17:00, doppio appuntamento: un’altra visita guidata con la Pro Loco e la presentazione dei percorsi ITS di Confindustria (su prenotazione).

Alle 18:30 in Piazza Don Ugo Della Camera si terrà la coreografia “Il Corpo delle Donne” a cura di Maria Chiara Tedesco, seguita dal monologo “La donna come fonte di vita” scritto e interpretato dal poeta e cantastorie Maurizio Picariello. Gran finale alle ore 21:30 in Piazza Eroi di Guerra con il Talk “Le parole contano” moderato da Ilaria Iammarino, avvocata. Interverranno Giovanna Megna (avvocata), Tiziana Cardone (manager), Marco Mancini (UX performance manager) e Rachele Beatrice (impiegata amministrativa). Durante il pomeriggio, dalle 17:30, sarà attivo uno Stand Libri a cura della Libreria Guida e uno Stand informativo dell’Associazione Give Back Giovani Aree Interne APS.

L’ultima giornata, domenica 6 luglio, si aprirà alle 8:30 con due workshop su prenotazione: presso il Parco “Granizo” di Via Matteotti, Francesca Postiglione condurrà una lettura guidata contro gli stereotipi di genere; alla Chiesa San Michele, la fisioterapista Claudia Mugnai proporrà un incontro su benessere femminile e controllo pelvico-addominale. Dalle 12:30 alle 14:30, terzo appuntamento con il Pranzo sociale in Piazza Madonna del SS. Rosario. Alle ore 17:00, presso la sede Artemide APS, si terrà il talk “Donne, giovani e partecipazione nell’entroterra”, con gli interventi di Stefania Leone e Camilla Valerio dell’Osservatorio Giovani dell’Università di Salerno.

Alle 18:30 in Piazza Don Ugo Della Camera spazio alla musica con Il Coro di Artemide diretto da Luigina Mercuri e Raffaella Mercuri, accompagnato da “Giorgio & Nadia”, e alla sfilata-esposizione a cura dell’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo Benevento. Alle 21:30 si chiude in bellezza in Piazza Eroi di Guerra con il Talk “Immagine sociale e parità di genere” moderato da Lucia De Rosa. Interverranno la professoressa Lucia Gangale, la ricercatrice Daniela Musmeci, l’architetta Giovanna Panarese e René Bozzella, architetto e Ph.D., che affronteranno i temi della rappresentazione femminile nel tempo, nei mestieri, e nello spazio urbano. Anche nella giornata di domenica, dalle 17:30, sarà attivo uno Stand Libri a cura della Libreria CasaNaima.