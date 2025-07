Alla Lilt sannita videodermatoscopio di ultima generazione per diagnosi tumori Convegni, visite ed incontri formativi caratterizzeranno l'intero mese di luglio

Ai nastri di partenza la campagna di informazione e di sensibilizzazione della Lega Italiana contri i Tumori di Benevento sui danni causati dai raggi UV.

“Convegni, visite ed incontri formativi caratterizzeranno l'intero mese di Luglio - sottolinea il presidente della Lilt di Benevento, il dottore Antonio Febbraro - con l'intento di far scattare un campanello d’allarme, invitando la popolazione a prestare attenzione ai raggi solari, la cui esposizione, quando eccessiva e scorretta, è considerata il più importante fattore di rischio ambientale per l’insorgenza del melanoma cutaneo. E proprio di tumori cutanei e di melanoma si discuterà il giorno 8 Luglio (alle ore 16.00, presso il Centro Sociale Polivalente per Anziani "Grazio Forgione" di Pietrelcina) durante il convegno dal titolo: “Prima di andare al mare, vai dal dermatologo. La pelle non va in vacanza”.

La conferenza si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone. A seguire, si parlerà di prevenzione primaria del melanoma insieme al dermatologo, dott.Francesco Cusano e di prevenzione secondaria con la dermatologa dott.ssa Valentina Carlomagno. Altro argomento al tavolo dei lavori, la relazione su: “One Health e Oncologia: un approccio integrato alla prevenzione dei tumori” a cura del dott.Oto Cusano, coordinatore regione Campania Lilt. Infine, il presidente Febbraro analizzerà tutte le questioni inerenti: “L'impegno della LILT nella lotta contro i tumori”.

E, a questo proposito annuncia che: “Presso la sede provinciale Lilt (in via Martiri d'Ungheria n.21), da pochi giorni, è arrivato un videodermatoscopio di ultima generazione; uno strumento che consente di effettuare una dermatoscopia digitale, ovvero un esame non invasivo che permette di visualizzare le strutture della pelle non visibili a occhio nudo e consente, altresì, di ingrandire le immagini ed archiviarle per il monitoraggio nel tempo delle lesioni cutanee. La Lilt di Benevento -continua Febbraro- sempre nell'ottica della massima divulgazione della campagna contro il melanoma, metterà a disposizione per tutto il mese di Luglio i propri dermatologi per effettuare screening specialistici”