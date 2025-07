Addio all'ex sindaco Pietrantonio: sabato a Benevento funerali e lutto cittadino L'ultimo saluto alle 9:30 nella Chiesa Santa Maria della Pace e Santa Rita

Il sindaco Clemente Mastella ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di sabato 5 luglio per la morte di Antonio Pietrantonio, già sindaco della Città di Benevento dal 1982 al 1992.

Contestualmente è stata ordinata l’esposizione delle bandiere a mezza asta in tutte le sedi degli uffici comunali e sono stati invitati i cittadini, i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi e gli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere a evitare di porre in essere, in occasione delle esequie che avranno luogo alle ore 9:30 presso la Chiesa Santa Maria della Pace e S. Rita, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

Su indirizzo dell’Amministrazione, è stato infine predisposto un picchetto d’onore con due agenti di Polizia Municipale presso il Centro La Pace, ove è ospitato il feretro di Antonio Pietrantonio.