Pd, Caggiano: "Verde pubblico tra erbacce e rifiuti" “Segnalazioni da ogni parte della città, si intervenga”

“La manutenzione del verde pubblico, con il metodo attuale, per quanto riguarda sia le competenze comunali che quelle provinciali, ha raggiunto l'inverosimile. Di tanto in tanto si vedono operatori del settore con decespugliatori o mezzi di fortuna, i quali radono erbacce portando poi alla luce rifiuti di ogni genere, non rimossi”. Così in una nota Paolo Alberto Caggiano della direzione cittadina Pd.

L'esponente Dem contesta la cura verde pubblico e spiega: “Negli ultimi tempi, ma non solo, ci giungono segnalazioni da ogni parte della città e zone limitrofe e, ultima dal Parco Martini che confina con un dirupo da Via san Leucio fino alla rotonda che poi interseca Via Ciardelli”.

Secondo Caggiano inoltre i cittadini avrebbero lamentato “oltre alle erbacce di notevole altezza la presenza di ratti che raggiungono le abitazioni”. E commenta: “Sembrerebbe che la responsabilità per la cura del verde per il tratto specifico sia della Provincia che sensibilizziamo per un pronto e risolutivo intervento, onde evitare il peggioramento della situazione. Riteniamo comunque che la posa in opera di prati verdi sia anche esteticamente più accettabile”.