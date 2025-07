Caldo e siccità: a Benevento si avvia il lavaggio delle strade Per ridurre inquinamento e le polveri sottili causate dalle alte temperature e mancanza di piogge

Da domani 6 luglio l’Asia riavvierà, con cadenza quindicinale, il servizio straordinario di lavaggio delle strade che interesserà tutti i quartieri cittadini. La richiesta all’Azienda è pervenuta dal settore Ambiente del Comune di Benevento. Tra gli obiettivi ci sono la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute pubblica. Le alte temperature e la mancanza di piogge, infatti, provocano il surriscaldamento dell’asfalto con conseguente polverizzazione degli pneumatici e dello strato superficiale del manto stradale e l’aumento delle polveri sottili nell’aria.

Obiettivo: evitare che la scarsa piovosità diventi terreno fertile per un’emergenza sanitaria

“Il servizio – spiegano l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico di Asia Donato Madaro – non solo vuole contrastare la presenza delle polveri sottili nell’aria ma anche garantire la salute pubblica ed evitare che la scarsa piovosità diventi terreno fertile per un’emergenza sanitaria”. Si parte domani con un lavaggio straordinario che si snoderà lungo quattro percorsi che toccheranno tutte le zone cittadine. Gli operatori avvieranno le attività alle 5 del mattino e le proseguiranno per le tre ore successive.