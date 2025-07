Skunk Anansie: chiuso varco Cretarossa per ciclomotori Le disposizioni per il traffico

In riferimento al concerto degli Skunk Anansie, in programma stasera, sabato 5 luglio all’Arena Musa nell’ambito del BCT Music Festival, dove vigerà dispositivo del traffico partire dalle ore 16:00 si dispone per motivi di ordine pubblico che l’accesso di ciclomotori e motocicli avverrà esclusivamente dalla SS7 con collocazione su Parcheggio Gaveli.

Non sarà consentito l’accesso dal varco di Cretarossa.