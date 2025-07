Sindaco Mastella al 9° posto in Italia per consenso: "Abbraccio la mia città" Soddisfatto il primo cittadino di Benevento del risultato emerso dalla classifica de Il Sole 24 Ore

“Al nono posto per consenso tra i capoluoghi dei sindaci d’Italia. E segno il record nella classifica 'miglioramento rispetto alle elezioni'”.

E' soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dei risultati dell'annuale sondaggio de Il Sole24Ore.

"Ma la straordinarietà del mio, nostro, risultato, deriva dal fatto che, mentre gli altri sindaci godono del sostegno dei loro alleati (centro/destra o centro/sinistra), io ho la fiducia della mia gente e soltanto la loro – ha rimarcato orgoglioso Mastella -. Perché, come è noto, destra e sinistra a Benevento sono contro di me e si danno una mano alleandosi contro di me.

Voglio ringraziare la mia gente, le cittadine e i cittadini di Benevento che valutano la bontà del mio operato e mi sono vicini. Faremo ancora tante cose assieme. Grazie. Oggi è un bel lunedì, come lo è stato lunedì scorso per i miei 50 anni di matrimonio. Un abbraccio alla gente della mia città”.