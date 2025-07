Frane, Benedetto: nel Sannio puntare sulla prevenzione Il presidente dei geologi: nella provincia di Benevento coinvolto il 40 per cento del territorio

“Nella provincia di Benevento circa il quaranta per cento del territorio interessato dai fenomeni franosi. Numeri severi che richiedono politiche importanti di riduzione e mitigazione del rischio”. Al Museo del Sannio per la presentazione del volume Frane d'Italia, il presidente dell'ordine dei geologici della Campania, Lorenzo Benedetto ha parlato del fenomeno franoso in Italia e in Campania, con particolare attenzione ai dati che riguardano il Sannio ribadendo l'importanza della prevenzione.

A Benevento presentato il volume 'Frane d'Italia'

L'incontro è stato promosso dall'Aiga (associazione italiana geologia applicata) con l'Università del Sannio per presentare un lavoro che ha coinvolto ben 130 esperti interessando tutto il Paese. “Sono ormai circa vent'anni che l'università e in particolare la Facoltà di scienze lavora sulla fragilità del territorio e sul rischio frane”, ha spiegato la professoressa Paola Revellino dell'Unisannio.

Rischio frane e prevenzione, il confronto con esperti e istituzioni

Il confronto, infatti, ha visto la partecipazione di esperti ed istituzioni. Sull'importanza della prevenzione si è soffermato l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa: “Bisogna camminare insieme ai geologici per fare prevenzione”.

E dal presidente della Provincia, Nino Lombardi: “Il libro è una voce corale espressione del mondo accademico e in un momento in cui la prevenzione del rischio frane è attuale anche il lavoro di mappatura va pianifico con sempre maggiore sinergia con le Istituzioni competenti”.

E da Benevento il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola rilancia la necessità di una “carta delle criticità che individui le priorità di intervento da perseguire e concentrare gli sforzi progettuali dove ci sono le maggiori emergenze. Ecco perché la collaborazione col mondo scientifico ai fine di avere una mappa aggiornata delle criticità serve ancheper la nostra azione amministrativa”.