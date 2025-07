Pio Mercurio nel direttivo regionale delle Misericordie “Ho speso anni al servizio degli altri, con passione e dedizione"

Il sannita Pio Mercurio entra nel direttivo della Federazione Regionale delle Misericordie della Campania con la nuova presidenza affidata a Fiorenzo Vespasiano. Pio Mercurio, torrecusano Doc, da oltre 20 anni è volontario nella Misericordia di Torrecuso ed attualmente ricopre il ruolo di segretario.

“Sono onorato per questa elezione – afferma commosso Pio Mercurio – e la dedico prima di tutto al mio compianto fratello Mennato che è stato uno dei pionieri, 30 anni fa, della nascita della Misericordia di Torrecuso insieme al nostro Governatore, il mio amico Nicola Maiello tra l’altro attuale coordinatore provinciale delle Misericordie. E poi questo ingresso nel direttivo regionale lo dedico a tutta la squadra della Misericordia di Torrecuso e alla mia famiglia che spesse volte ‘tralascio’ per dedicarmi a questa mia missione di volontario”. Emozionato e grato per la fiducia ricevuta, Pio Mercurio ha ricordato la sua esperienza nella Misericordia: “Ho speso anni al servizio degli altri, con passione e dedizione. Il volontariato è il ‘cuore’ della Misericordia che batte all’unisono con chiunque abbia bisogno di un aiuto concreto. E ne approfitto per invitare tanti giovani, e non solo, ad entrare a far parte di questa famiglia della Misericordia del farsi prossimi all’altro”.

Conclude Pio Mercurio: “Sto ricevendo in queste ore diversi attestati di stima e ringrazio davvero di cuore tutti. Ci vediamo presto a Torrecuso per festeggiare un grande traguardo della nostra Misericordia. Nei prossimi giorni sarà il nostro Governatore, Nicola Maiello, ad annunciare il tutto”.