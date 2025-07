Morosità incolpevole, pubblicato l'avviso per accedere ai contributi Sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo

L'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso per l'accesso al fondo destinato agli inquilini con morosità incolpevole.

L'avviso, consultabile integralmente al seguente link (CLICCA QUI) è riservato agli inquilini che si trovano in uno stato di morosità incolpevole come da Dl del 31 agosto 2013 e successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture numero 202 del 2014).

La morosità incolpevole è la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare: con l’emanazione dell’avviso pubblico sono specificati termini, requisiti e documentazione da produrre per l’erogazione del contributo. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 31 dicembre 2025 via pec all'indirizzo urbanistica@pec.comunebn.it, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Benevento Settore Urbanistica Servizio Politiche abitative.