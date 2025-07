Benevento. Partita la rimozione impianti pubblicitari privi di autorizzazione Linea dura del Comune di Benevento per le installazioni abusive in vari punti della città

L’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti hanno relazionato questa mattina alla Commissione consiliare Urbanistica sull’attività di rimozione degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione partita ieri nella zona centrale della città, a via Posilipo. Nel pomeriggio si passerà a via delle Puglie e via del Sole per poi proseguire, nei prossimi giorni, nella zona di Pacevecchia e nelle altre aree cittadine.

Di tanto la Commissione, condividendo appieno l'operato fin qui posto in essere, ha formulato all'unanimità un plauso all'Assessore ed all'Amministrazione tutta per l’obiettivo raggiunto.

“In questo modo abbiamo dato seguito alle ordinanze di rimozione, offrendo un segnale importante dal punto di vista del ripristino della legalità in città. Si trattava infatti di una situazione non più tollerabile, che si trascinava da tempo e che necessitava di un intervento drastico. Allo stesso tempo abbiamo dato un segnale importante anche alla cittadinanza, confermando l’attenzione che questa Amministrazione rivolge da sempre al problema della sicurezza” hanno spiegato al termine della riunione l’assessore Chiusolo e il presidente Martignetti, i quali hanno anche ringraziato il dirigente, i Rup e i dipendenti del Settore Urbanistica per il fattivo e proficuo lavoro svolto.

“In linea con l'attività fin qui svolta e al fine di dare seguito ai programmi che l'Amministrazione intende perseguire, la Commissione sta procedendo, con l'ausilio dell’architetto Pasquale Fiore, all'esame del redigendo regolamento degli impianti pubblicitari per giungere nel più breve tempo possibile alla sua approvazione in Consiglio” hanno infine concluso l’assessore Chiusolo e il consigliere Martignetti.