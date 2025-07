Trail dei Laghi Fortorini, vincono Antonio Di Mauro e Monica Alfano Soddisfazione dei sindaci dei cinque comuni attraversati e degli organizzatori

Sono Simone Antonio Di Mauro e Monica Alfano i vincitori della prima edizione del Trail dei Laghi Fortorini, la manifestazione podistica svoltasi ieri, sabato 12 luglio, con partenza dalla zona del lago Mignatta a San Giorgio la Molara e arrivo a ridosso del lago San Giovanni di Foiano di Val Fortore. Di Mauro (iscritto alla società Amalfi Coast) ha percorso i dieci chilometri che si snodavano lungo altri tre comuni del Beneventano (Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavoti e Molinara) in 38.39, precedendo Paolo Vergura (Manfredonia Corre, 41.31 il suo crono) e Luigi Junior Palmieri (Atletica Nolana, 41.39); Monica Alfano (Podistica Cava) ha invece fatto segnare il tempo di 50.21, facendo meglio di Lara Matrone (Runners Maddaloni, 50.33) e Ida Pugliese (Montemiletto Team Runners, 53.20).

L'evento con patrocinio di Coni e Fidal

Ad organizzare la manifestazione la società sportiva Napoli Nord Marathon con il patrocinio di Coni e Fidal e la partecipazione delle amministrazioni dei cinque comuni toccati dal tracciato, che si è snodato tra bellezze naturalistiche e scorci incontaminati.

Soddisfatti tutti i protagonisti della manifestazione, che hanno confermato la volontà di ripetere ed implementare l’esperienza.

Presenti in particolari i cinque sindaci della città attraversate dagli atleti. “È il segno che l’idea di pensare ad un’iniziativa che mettesse insieme più realtà locali – ha detto il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio – ha raggiunto i propositi che ci eravamo prefissati”.

Il primo cittadino di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero, ha invece parlato della promozione della zona: “La partenza di una tappa del Giro d’Italia e l’arrivo di una prova del Giro Mediterraneo in rosa sono, insieme al Trail dei Laghi Fortorini, tasselli di un obiettivo comune, volto alla valorizzazione dei territori che, per le loro bellezze, rappresentano un punto ideale per chi cerca soluzioni alternative per i propri momenti di relax”.

Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara, ha puntato l’attenzione su “un appuntamento che contiamo di fare diventare una tappa annuale fissa”, mentre il primo cittadino di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, nell’evidenziare “la passione per il podismo del nostro territorio” ha ipotizzato la possibilità di allungare il percorso, inserendo “il lago Decorata di Colle Sannita”.

Infine, il sindaco di Montefalcone di Val Fortore, Michele Leonardo Sacchetti, ha evidenziato la “funzione sociale e promozionale di queste manifestazioni”.

Felici della riuscita del Trail dei Laghi Fortorini anche degli organizzatori: Antonio Esposito, della Napoli Nord Marathon, ha parlato “del giusto premio agli sforzi profusi in queste settimane, sforzi che hanno regalato un successo atteso ma niente affatto scontato”, mentre il coordinatore dell’iniziativa, Maurizio Marino, che ha avuto modo di parlare con gli oltre duecento atleti iscritti dopo l’arrivo, ha evidenziato “la piena soddisfazione di tutti gli atleti e l’apprezzamento per un percorso tecnico ma che, al contempo, ha permesso di valorizzare le risorse naturalistiche delle aree attraversate”.