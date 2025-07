Aree Interne, Futuridea aderisce all’appello di Officina dei Saperi Nardone: non possiamo restare in silenzio

Anche Futuridea con il presidente Carmine Nardone, ha aderito all’appello per la salvaguardia e la rigenerazione dei paesi lanciata da Officina dei Saperi a poche settimane dall’approvazione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne da parte della cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio.

Tutto ciò – afferma il presidente Carmine Nardone – è stato fatto senza una reale partecipazione né consultazione dei territori. Pertanto anche Futuridea si unisce all’appello lanciato da Officina dei Saperi di proporre ai Comuni italiani di discutere e approvare nei rispettivi consigli comunali ordini del giorno che stigmatizzino le analisi e le previsioni del Piano nazionale e ribadiscano la necessità di una vera strategia di sostegno e di rilancio per le aree interne del Paese”.

Si legge infatti nel piano che queste aree interne ‘Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita’. “In pratica – afferma Nardone - un accompagnamento alla buona morte. Di fronte a questa analisi non possiamo restare in silenzio bensì ribadire con forza il valore ed il giusto riconoscimento di un patrimonio territoriale, culturale e naturalistico inestimabile presente nei piccoli comuni che possono indicare un nuovo modello di sviluppo. Le Aree Interne – conclude Nardone - sono scrigni di Biodiversità da salvaguardare, riscoprire, valorizzare”.