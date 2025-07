Il 18 luglio il ministro per le Semplificazioni Casellati a Benevento Il confronto presso la Sede di Ance Confindustria

E’ in programma, il prossimo 18 luglio, con inizio alle ore 11 presso la Sede di ANCE Confindustria Benevento, un confronto con il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazioni, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il Talk, moderato dalla giornalista Melania Petriello è titolato “Dalla Semplificazione alla Competitività, il cantiere normativo per un’Italia che costruisce, attrae e cresce” e prevede i saluti di: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, e Luigi Della Gatta, Presidente ANCE Campania ed un colloquio con i protagonisti: Il Ministro Maria Elisabetta Casellati e il Presidente di ANCE Benevento Flavian Basile.

“Il confronto diretto con i massimi esponenti di Governo rappresenta una occasione importante per le nostre imprese – Spiega Flavian Basile Presidente di ANCE Benevento. Ringrazio l'onorevole Francesco Rubano che dopo aver incontrato personalmente, solo pochi giorni fa, le imprese edili, ha favorito questo dibattito con il Ministro Casellati sul tema delle semplificazione e della burocrazia da sempre considerati il nemico numero uno per la competitività delle imprese.

La semplificazione e la chiarezza delle regole rappresentano il primo passo per un sistema economico efficiente in cui poter dedicare le proprie energie solo a progettare e progredire. Conoscere i programmi di Governo in tal senso e poter essere ascoltati su proposte, idee e suggerimenti, sono aspetti indispensabile affinchè le imprese possano essere protagoniste di un processo di sviluppo strutturato e duraturo”.