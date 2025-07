Tar sospende rimozione cartelloni pubblicitari. Comune: nostro operato corretto "Provvedimento del Tar di natura provvisoria, convinti della correttezza del nostro operato"

Stamane in Commissione Urbanistica l'assessore Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti hanno illustrato il recente provvedimento del Tar Campania riguardo gli interventi di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: "Il decreto del TAR Campania, che ha disposto la sospensione urgente dell'esecuzione dei provvedimenti comunali di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi esistenti nella città di Benevento, è una misura di natura assolutamente provvisoria adottata in attesa della discussione sulle richieste cautelari fissata per il prossimo 11 settembre.

Siamo, quindi, al cospetto di una decisione che di prassi viene normalmente accordata al privato senza che ciò possa significare un'anticipazione dell'esito della questione che, circostanza non di poco conto, avverrà a contradditorio integro, ovvero a seguito della possibilità per il Comune di produrre le proprie argomentazione e le proprie difese dinanzi al Tribunale Amministrativo. E' evidente, pertanto, che il decreto non rappresenta alcuna censura rispetto all'operato del Comune di Benevento: abbiamo spiegato che l'Amministrazione resta fermamente convinta della correttezza del proprio operato e della validità di questa operazione di ripristino della legalità. In Commissione abbiamo registrato un clima di cordiale condivisione. Siamo altresì sicuri di poter approvare entro il mese di settembre il nuovo Regolamento per gli impianti pubblicitari", chiudono Chiusolo e Martignetti.