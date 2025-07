Salvaguardia equilibri e sistema di videosorveglianza: via libera in Consiglio Benevento. In aula ricordato anche l'ex sindaco Antonio Pietrantonio

Il Consiglio comunale di Benevento si è aperto stamane con una commossa partecipazione nel ricordo del compianto sindaco della città Antonio Pietrantonio, scomparso negli scorsi giorni.

L'Assise ha approvato la salvaguardia degli equilibri contabili e contestualmente la variazione al Bilancio di previsione con 19 voti a favore e nove contrari. Ventisette sì e un'astensione per l'accorpamento al Demanio di terreni, ininterrottamente utilizzati da vent'anni per uso pubblico, ubicati in via Eugenio Montale. Ventisette voti favorevoli hanno consentito l'ok al Regolamento del sistema di videosorveglianza sul territorio cittadino. Diciannove favorevoli e sette contrari per il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Ok unanime a due mozioni: quella per la proposta riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano e per l' intitolazione di uno spazio pubblico (via, piazza, slargo) a Giacomo Matteotti, martire del fascismo.