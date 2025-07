Passaggio a livello contrada Pietà: no dei residenti Una petizione per opporsi al progetto di Rete Ferroviaria Italiana

Una petizione per opporsi alla disattivazione del passaggio a livello. Per i citati motivi i residenti delle contrade Pietà, Fontanelle e Piana degli Orti, hanno sottoscritto una petizione.

“RFI (rete ferrovie italiane) nel progetto di ammodernamento della tratta intende sopprimere i passaggi a livello, anche laddove non sussistono le condizioni. La legge che regola la materia è la L.354/98 che fissa le priorità di intervento sulla base di criteri quali la velocità e frequenza dei convogli ferroviari, il numero dei binari, l'intensità del traffico stradale, l'ubicazione posta in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale. Nessuno dei detti criteri è rappresentativo del Passaggio a livello di contrada Pietà. Le moderne tecnologie come PAI PL (protezione automatica integrata dei PP. LL.), dove adottate, garantiscono la completa sicurezza degli attraversamenti a raso. Per i citati motivi i residenti delle contrade Pietà , Fontanelle e Piana degli Orti, hanno sottoscritto una petizione per opporsi alla disattivazione del PL. Si denunciano gravi criticità legate alla soppressione dell'attraversamento a raso: isolamento di interi quartieri, ridotta accessibilità ai servizi pubblici, difficoltà per la mobilità pedonale e rischi legati alla sicurezza, sia in termini di viabilità sia in caso di emergenze. In particolare i ricorrenti si oppongono al progetto di pre fattibilità presentato da RFI che prevede la realizzazione di un sottopasso carrabile al km 27+089. La soluzione proposta da RFI come alternativa alla interruzione di via Pietà è improponibile in quanto: giudicata pericolosa (possibilità di allagamenti), eccessivamente decentrata (contempla luoghi isolati, privi di illuminazione ed esposti a frequentazioni non compatibili con il transito nelle ore notturne), inadeguata perché non rispondente alle caratteristiche morfologiche del territorio né alle esigenze dei residenti. Si ritiene che interventi di riqualificazione urbana dell'intero comprensorio di Via Pietà, via Fontanelle e Piana degli Orti, siano propedeutici agli interventi di chiusura. I ricorrenti, alla luce di quanto esposto, chiedono il mantenimento in funzione del passaggio a livello e in alternativa alla chiusura propongono le seguenti soluzioni per il transito pedonale e veicolare, in uno con la riqualificazione urbanistica del comprensorio: Un sopra passo coperto all'altezza dell'attuale PL, accessibile anche da persone con disabilità; Un cavalcavia (in alternativa un sottopasso) in un'area più baricentrica rispetto a quella proposta da RFI al km 27+089 e cioè lungo le particelle 66 e 68 del Fg.100. Quest'opera, collegata alla Stazione di Porta Rufina e alla viabilità di progetto di RFI, si inserirebbe organicamente nel contesto abitativo. Pertanto si sollecita RFI ad abbandonare soluzioni inadeguate e non rispondenti alle richieste dei ricorrenti; si chiede al Comune di Benevento di farsi partecipe delle esigenze dei cittadini, perorandole. Si evidenzia che RFI, in analoghe situazioni, ha sempre aderito alle istanze dei richiedenti con i finanziamenti resi disponibili dalla normativa. Si auspica che nel programmato Tavolo Tecnico, Comune e RFI si interfaccino con i rappresentanti dei cittadini, addivenendo a soluzioni condivise”.