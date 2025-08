Trasporto pubblico a Benevento, interviene la Lega Sannio "Riceviamo da mesi segnalazioni da lavoratori e cittadini"

Cosimo Cairella, responsabile Infrastrutture e Trasporti Lega Salvini Premier Sannio, interviene in merito al trasporto pubblico locale di Benevento. In una nota l'esponente della Lega parla riaccende i riflettori sul “versamento dei contributi previdenziali”, poi rivolge attenzione sul “fronte operativo”.

“Riceviamo ormai da mesi – scrive Cairella - numerose segnalazioni da parte dei lavoratori e dei cittadini riguardo al servizio di trasporto pubblico locale gestito da Trotta Bus, e la situazione appare ogni giorno più insostenibile”.

Il responsabile infrastrutture della Lega parla di “irregolarità che ledono i diritti dei lavoratori e penalizzano gli utenti del servizio. Alcuni dipendenti sono stati costretti a ricorrere alle vie legali per ottenere il versamento dei contributi previdenziali non corrisposti. A quanto pare, le irregolarità nei versamenti previdenziali e in quelli per l'assistenza sanitaria continuano tuttora, privando i lavoratori dell’accesso a prestazioni essenziali”.

Ed ancora attenzione rivolta, come detto, sul fronte operativo e in particolare rispetto alla manutenzione dei mezzi che sarebbero “spesso sprovvisti di aria condizionata anche nei mesi più caldi, rendono il lavoro degli autisti e l'esperienza dei passeggeri estremamente disagevole. Ci chiediamo inoltre se i mezzi utilizzati per servire le contrade siano effettivamente idonei al trasporto pubblico – prosegue - o se stiamo assistendo a un utilizzo non conforme alle normative”.

Altro tema riguarda gli stipendi: “Ad oggi – afferma Cairella - la quattordicesima mensilità, che andava erogata entro il 10 luglio, non risulta ancora versata”.

L'appello a Mastella

“Chiediamo al sindaco Mastella, all'Amministrazione comunale e agli organi competenti di verificare con urgenza la regolarità del rapporto contrattuale con il gestore, e di valutare seriamente l’ipotesi di una revoca della concessione, qualora emergessero violazioni gravi e persistenti. Il trasporto pubblico locale è un diritto dei cittadini e un dovere per chi lo gestisce. I lavoratori devono essere rispettati, tutelati e messi nelle condizioni di svolgere le proprie mansioni con dignità e sicurezza”.