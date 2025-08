Associazione Olivicoltori Sanniti porta l’eccellenza olio EVO all’Expo di Osaka Due convegni per un impegno globale

L’Associazione Olivicoltori Sanniti conferma la propria vocazione internazionale con la partecipazione a due prestigiosi convegni nell’ambito dell’Expo 2025 di Osaka, portando in Giappone la qualità dell’olio extravergine di oliva del Sannio e il patrimonio culturale e produttivo della Campania.

La missione a Osaka si è articolata in due momenti distinti ma strettamente connessi, entrambi volti a valorizzare la Dieta Mediterranea, la DOP Economy e le nuove frontiere della tracciabilità agroalimentare.

Primo convegno – Campania Food Health: la Dieta Mediterranea e la DOP Economy come modelli globali

Nel contesto dell’evento Campania Food Health, il Presidente Raffaele Amore ha partecipato ad un dibattito che ha messo al centro la centralità dell’olio extravergine di oliva campano come elemento cardine della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.

Nel suo intervento, Amore ha illustrato come l’olio EVO rappresenti non soltanto un ingrediente di eccellenza, ma anche un valore economico e culturale capace di generare sviluppo territoriale, occupazione e tutela della biodiversità. La DOP Economy, ha sottolineato, è una leva strategica per consolidare l’identità dei territori, garantire qualità certificata e sostenere la reputazione internazionale del Made in Italy.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con operatori, buyer e media internazionali, con particolare attenzione ai mercati asiatici, dove il tema della sicurezza alimentare è sempre più rilevante.

Secondo convegno – EVOOLIO al Padiglione Italia: blockchain e tracciabilità come garanzia di qualità

Il secondo appuntamento ha avuto luogo al Padiglione Italia, nell’ambito del panel “Pizza napoletana e blockchain: tradizione e futuro campano”.

In questa cornice, è stato presentato il progetto EVOOLIO, un’innovazione che applica la blockchain alla filiera dell’olio EVO del Sannio. L’obiettivo è garantire una tracciabilità totale: dalla raccolta delle olive alla molitura, dall’imbottigliamento fino alla distribuzione, ogni fase è registrata in modo sicuro e immutabile.

Questa tecnologia risponde a due esigenze fondamentali: la Tutela del consumatore e lotta alle contraffazioni, permettendo di verificare l’autenticità del prodotto in tempo reale; e la Valorizzazione del territorio, con una narrazione digitale che accompagna ogni bottiglia e racconta la storia, le mani e il territorio che l’hanno prodotta.

Il progetto EVOOLIO, già apprezzato in Europa, ha suscitato particolare interesse tra i partner asiatici, dove la fiducia nella provenienza e nella qualità certificata è determinante per le scelte di acquisto.

Un impegno costante per il Sannio e per la qualità

La partecipazione a Osaka rientra in una strategia più ampia che vede l’Associazione Olivicoltori Sanniti impegnata a rappresentare e promuovere l’olio EVO del Sannio nei contesti internazionali più strategici.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Raffaele Amore – è portare la qualità dell’olio del Sannio in tutto il mondo, affiancando alla tradizione agricola le più moderne tecnologie e sfruttando le occasioni di visibilità offerte dalle rassegne di livello globale. Expo Osaka è una vetrina privilegiata, ma soprattutto è un ponte per costruire relazioni, aprire mercati e consolidare la reputazione internazionale delle nostre eccellenze».

Prossime tappe e prospettive

Dopo Osaka, l’Associazione proseguirà con eventi e attività mirate a rafforzare la presenza dell’olio EVO del Sannio sui mercati, la Dieta Mediterranea come fulcro di benessere e salute, nonché a consolidare la Campania come laboratorio di innovazione e tradizione agroalimentare.

La strada è tracciata: qualità, trasparenza e internazionalizzazione restano le parole chiave della prossima azione dell’Associazione Olivicoltori Sanniti.