La legalità si impara da giovani: nuovi incontri dei Carabinieri di Benevento L'iniziativa dell'Arma sannita presso l’Istituto “De La Salle” e l’Istituto Comprensivo “Pascoli"

Prosegue con il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità all’interno degli istituti scolastici del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento. Anche nel corrente anno scolastico, infatti, stanno continuando gli incontri formativi dedicati a studentesse e studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della responsabilità civile, del rispetto delle regole e della prevenzione delle principali forme di devianza.

Le conferenze, tenute da personale specializzato della Compagnia, presso l’Istituto Paritario “De La Salle” e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli“, affrontano argomenti quali il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, la prevenzione delle dipendenze e l’importanza della corretta convivenza civile. Gli interventi si svolgono in maniera interattiva, favorendo il dialogo con i giovani e promuovendo una partecipazione attiva.

L’iniziativa, ormai consolidata negli anni, conferma la volontà dei Carabinieri di Benevento di essere un punto di riferimento per la comunità e di collaborare con le scuole per formare cittadine e cittadini più consapevoli e responsabili. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, interessando ulteriori istituti del territorio.