Servizio idrico per Benevento: Acea lo garantirà per i prossimi mesi Oggi l'assemblea straordinaria di Gesesa

Sarà Acea, socio privato di Gesesa a garantire il servizio idrico integrato beneventano per i prossimi mesi.

Oggi, presso la sede legale, si è tenuta l’assemblea straordinaria di Gesesa spa, alla quale hanno preso parte il socio privato, Acea Molise spa, ed il socio pubblico, comune di Benevento, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione, ed il Collegio Sindacale. L’assemblea dei soci, all’esito di un’approfondita disamina dell’attuale situazione gestionale, sulla base della relazione redatta dagli amministratori, ha deliberato specifiche misure di rafforzamento del patrimonio societario per garantire la continuità del servizio idrico integrato sino alla conclusione del periodo di proroga col subentro del gestore unico.

"L’intervento finanziario - precisa l’amministratore delegato Rubbo -, a totale carico del socio privato, è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto impegnate le strutture di Acea Acqua, Acea holding ed Acea Molise oltre che di Gesesa ed a tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Ancora una volta il socio privato è intervenuto per consolidare la nostra realtà societaria, nonostante le difficoltà derivanti dal periodo di transizione che stiamo affrontando in attesa della conclusione della procedura di gara per la individuazione del socio industriale di Sannio Acque".

"Le misure deliberate dall’Assemblea dei soci - evidenzia il Presidente Di Giacomo - dimostrano che la sinergia e la cooperazione pubblico-privato rappresentano l’ottimale modello di governance di un servizio pubblico altamente complesso quale quello dell’idrico, di talchè la scelta operata del modulo della società mista, per la gestione del s.i.i. nel distretto sannita, ubbidisce ad una visione di grande lungimiranza politica, siccome l’interesse pubblico potrà coordinarsi con le risorse ed il know dell’operatore imprenditoriale".