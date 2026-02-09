Avanti Psi: nuovo Direttivo del Sannio Dopo l'incontro con il segretario Maraio

“Inizia una nuova fase per Avanti PSI in provincia di Benevento...” apre così il Coordinatore provinciale Mario Moccia che d’intesa con il Segretario Regionale PSI Michele Tarantino , ha proceduto alla nomina del Coordinamento provinciale del Partito, con compiti di direzione,

politica e organizzazione della rete territoriale fino alla celebrazione del congresso provinciale prevista entro il corrente anno 2026.

“l’incontro con il Segretario Nazionale Maraio giunto a Benevento ha segnato un momento di rinnovamento e unità, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Avanti PSI nel panorama politico sannita”.

Il Coordinamento Provinciale è cosi composto:

Mario Moccia Coordinatore Provinciale, Maria Teresa Imparato Vice Coordinatrice Prov.le - Resp.le Progetto AVANTI Sannio, Agostino Cumbo Vice Coordinatore, Stefano Avitabile Responsabile Valle Telesina, Luigi Casillo Responsabile Fortore, Gianfranco D'Agostino Responsabile Alto Tammaro, Lorenzo Antinora Responsabile Organizzazione.



Il nuovo coordinamento provinciale risulta cosi composto: Amore Raffaele Frasso Telesino, Antinora Lorenzo San Lorenzo Maggiore, Avitabile Stefano San Salvatore Telesino, Auriemma Giusy Melizzano, Cairella Cosimo Foglianise, Casillo Luigi Montefalcone in Val Fortore, Ciaburri Luigi Cerreto Sannita, Coppola Salvatore Pago Veiano, Cumbo Agostino Benevento, Cusano Mario Vitulano, D’Agostino Gianfranco Colle Sannita, De Mizio Franco Tocco Caudio, De Nisi Lucia Montesarchio, De Simone Pietro Campoli Monte Taburno, Di Santo Filomena Solopaca, Grasso Antonio Montesarchio, Grasso Aurelio Benevento, Iannotta Luigi Sant’Agata dei Goti, Iannucci Giovanni Frasso Telesino, Imparato Maria Teresa Telese Terme, Lavorgna Augusto Faicchio, Meccariello Antonio Moiano, Miceli Angelo Benevento, Moccia Mario Castelvenere, Mostacciuolo Fulvio S. Leucio del Sannio, Orlacchio Antonella Benevento,

Parciasepe Antonio Benevento, Pengue Stefano Guardia Sanframondi, Perifano Luigi Diego Benevento, Perugini Nicola Pontelandolfo,

Puzella Antonio Ponte, Tortorella Esposito Guido Benevento, Tremonte Antonio San Marco dei Cavoti.

Il Coordinatore Provinciale Mario Moccia ha altresì conferito a Angelo Miceli l’incarico di Coordinatore di Avanti PSI per la città di Benevento e ha proceduto alla nomina del Coordinamento cittadino che risulta cosi composto: Aloia Andrea, Basile Diego, Ciampa Carmine, Coppola Salvatore, D’Argenio Antonio, Forni Maurizio, Furno Beniamino, Lamparelli Enzo, Marotti Manlio, Miceli Angelo, Musco Gabriele, Porfido Vittorio, Puzella Giuseppe, Terlizzi Raffaele, Zerella Domenico.

Si provvederà a breve ad individuare i Responsabili di zona per la Valle Caudina, Valle Vitulanese.