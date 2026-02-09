Simonetti, previsioni confermate: lesione del crociato Il centrocampista romano dovrà operarsi: si valutano varie opzioni

Le previsioni negative sono state purtroppo confermate. La risonanza a cui Pierluigi Simonetti si è sottoposto ha rivelato la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Una tegola che si abbatte sulla squadra giallorossa di cui a questo punto della stagione non ci sentiva proprio il bisogno. Purtroppo sono gli incidenti del mestiere, capitano e c'è solo da stringere i denti e andare avanti. Il centrocampista romano sta valutando le varie ipotesi per affrontare questo nuovo periodo di stop (dove e quando operarsi). C'è da ricordare che ad ottobre del 2023 Simonetti fu operato a Bologna (al Rizzoli da Lo Presti) all'altro ginocchio, quello sinistro per suturare il menisco esterno lesionato che gli provocava improvvisi “blocchi” all'articolazione.

E' giusto dunque che valuti bene la situazione per il prossimo futuro. Rimane l'amara considerazione che per lui la stagione si chiude qui. Per il Benevento un infortunio che priva la squadra di un giocatore fondamentale negli equilibri: proprio l'ingresso del giocatore romano ha consentito alla strega di trovare l'assetto più idoneo, non un centrocampo a tre “tout court”, ma qualcosa che vi andava molto vicino. Il lavoro del giocatore ex Ancona non si è mai limitato a quello di esterno nei tre dietro la punta, ma da vero e proprio (come si cide..) “tuttocampista”. E' questo che dovrà valutare Floro Flores, trovando la soluzione più adatta per ovviare a questa gravissima assenza.