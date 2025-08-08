Foiano "ritrova" James Monaco, Ruggiero: "Figlio del Sannio che si è affermato" Al famoso compositore sarà intitolato il Teatro Comunale del paese fortorino il prossimo 11 agosto

Il famoso compositore James Monaco è nativo di Foiano Valfortore e non di Formia, come per anni erroneamente riportato. La scoperta, celebrata nella sala consiliare della Rocca dei Rettori, è stata effettuata da Daniele Iadicicco, presidente dell'associazione internazionale studi geologici italiani: "In tanti hanno perso le radici con l'Italia per i discendenti di emigranti di terza o quarta generazione. In questo caso è diverso, perché Monaco stesso era nato in provincia di Benevento, eppure se ne sono perse le tracce. A Foiano è registrato come Vincenzo, mentre lui si faceva chiamare James V. Ho visto la foto della tomba, dove anche l'anno di nascita è sbagliato, quindi è stato molto complesso effettuare un collegamento con l'Italia. Molte persone emigranti perdevano il rapporto con il proprio paese, quindi è molto bello che paesi come Foiano se ne riapproprino, grazie alla sensibilità del sindaco Ruggiero. È in questa terra che Monaco ha accumulato il proprio bagaglio culturale che poi gli ha permesso di fare ciò che ha fatto in America".

Ruggiero: "Monaco figlio del Sannio che si è affermato"

Soddisfatto il sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero, che ha celebrato questa scoperta nell'ambito dell'attesa "Festa dell'emigrante", progetto che rientra nel "fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 Regione Campania", all'interno del "programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania". Ruggiero ha sottolineato: "Anche Foiano ha il suo italo-americano famoso. Al di là di questo, Monaco rappresenta un figlio del Sannio che si è affermato nel mondo della musica, tanto da essere uno dei compositori più importanti. Ha collaborato con grandissimi artisti. È una scoperta che fa grande piacere". Per l'occasione, il Teatro Comunale di Foiano sarà intitolato proprio a James Monaco il prossimo 11 agosto, alle ore 21:30.

Il messaggio di Lombardi e Aucone

Nel corso dell'evento, si è collegato da remoto anche il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi: "La festa dell'emigrante è uno dei momento in cui si vuole ricordare quanti nostri concittadini si sono trasferiti altrove per trovare fortuna. Vogliamo far emergere la storia del nostro Sannio e di chi l'ha abitata nel ricordo di tanti come Monaco". Momento significativo anche per Umberto Aucone, direttore artistico dell'evento: "Abbiamo un emigrante eccellente, partito da Foiano per andare a Chicago, dove suonava il piano. Dopo un po', si è accorto che questa veste gli stava stretta e si è spostato verso Hollywood, dove ha iniziato a collaborare con grossi nomi del cinema americano, ricevendo quattro nomination agli oscar per i suoi brani".