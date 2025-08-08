Asia Benevento: al via installazione cassonetti smart per abiti usati Sette i punti in cui saranno installati

Continua il percorso di innovazione e riorganizzazione dei servizi ambientali messo in campo da ASIA Benevento. A partire da oggi, infatti, saranno installati in città nuovi cassonetti intelligenti per la raccolta degli abiti usati, di proprietà di ASIA Benevento, dotati di sensori di posizionamento e riempimento, integrati con un avanzato software gestionale.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti dopo il riposizionamento dei cassonetti avviato a luglio e mira a rendere più efficiente, ordinato e monitorato il servizio, promuovendo la sostenibilità e la corretta gestione del riuso. Contestualmente, saranno rimossi i vecchi contenitori presenti sul territorio, sostituiti dai nuovi modelli smart.

I nuovi contenitori saranno collocati nelle seguenti postazioni:

• Via Rocco Scotellaro (3)

• Via Francesco De Sanctis (3)

• Via Carlo Poerio (3)

• Piazza San Modesto (4)

• Viale dell’Università (3)

• Via dei Longobardi (3)

• Via Nicola Ciletti (3)

Grazie alla tecnologia integrata, ASIA potrà monitorare in tempo reale il livello di riempimento, ottimizzando i percorsi di raccolta e garantendo un servizio più puntuale e sostenibile.

“Questo intervento – sottolinea l’Amministratore Unico di ASIA Benevento, Donato Madaro – rientra in una strategia complessiva di innovazione e digitalizzazione dei servizi pubblici. I cassonetti smart, di nostra proprietà, ci permetteranno di ridurre i costi operativi, migliorare l’efficienza e soprattutto sensibilizzare la comunità alla cultura del riuso e della sostenibilità. Vogliamo che Benevento diventi un punto di riferimento nazionale per la gestione moderna e responsabile dei rifiuti".



