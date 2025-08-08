Dredha, sindaco Valona: Dal calcio alla cultura con Benevento intesa perfetta La giunta ha deliberato il gemellaggio con la città albanese

In merito al gemellaggio, che ha già ricevuto il via libera in Giunta, tra le città di Benevento e Valona, il Sindaco della città albanese Ermal Dredha ha affermato all'emittente albanese Blutv : “Ho sentito il sindaco Mastella anche recentemente: tra noi c'è perfetta sintonia ed empatia.

Ci stiamo approntando ad una cooperazione che potrà spaziare su tanti aspetti. L’esperienza della città di Benevento, ci potrà fornire i giusti indirizzi su cui si è ancora neofiti. In primis i servizi alla comunità, emergenze civili - sistema bibliotecario, cinema, manutenzione delle aree urbane, i parcheggi. Non da meno le squadre di calcio, il Flamurtari e il Benevento che rappresentano con orgoglio le rispettive città. Sono certo che le due entità potranno interscambiarsi quanto necessario nell’interesse delle comunità”.

In merito alla proposta di Mastella al riguardo delle attività culturali che vedrebbe gli studenti liceali e universitari intraprendere percorsi di formazione congiunta, Dredha ha dichiarato: "Sono favorevole all’idea di imbastire percorsi formativi congiunti tra gli studenti, italiani e albanesi. Investire sulla cultura delle nuove generazioni rappresenta una concreta opportunità di crescita per entrambe le città".