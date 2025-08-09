Asl Benevento: arriva Spinosa "Sannio laboratorio per l'assistenza territoriale" Oggi l'insediamento per il nuovo direttore generale che guiderà l'azienda per 5 anni

“Il Sannio sarà un grande laboratorio dove sperimentare modalità di assistenza territoriale per essere più vicini ai bisogni dei cittadini”.

E' un obiettivo ambizioso quello inquadrato dal nuovo direttore generale dell'Asl di Benevento, Tiziana Spinosa che questa mattina si è insediata alla guida dell'Azienda nella sede di via Oderisio.

Un ritorno nel Sannio per il medico endocrinologo classe 1963 che ha ricoperto l'incarico di direttore sanitario del distretto dell'Asl Napoli 1 Centro. Spinosa, infatti, all'Asl di Benevento nel 2010 aveva ricoperto il ruolo di sub commissario sanitario.

L'obiettivo: creare modelli assistenziali per rispondere alle esigenze dei cittadini

“Un ritorno in una condizione di maggiori possibilità – specifica a riguardo -. L'assistenza territoriale verrà sicuramente molto sviluppata, abbiamo da portare avanti delle grandi sfide. Sono un amante del territorio e sono veramente felice di poter attuare queste sfide in una terra che sarà sicuramente un grande laboratorio dove sperimentare una modalità di assistenza territoriale per essere più vicini ai bisogni dei cittadini”.

Prossimo passo: apertura di case e ospedali di comunità

Così detta la linea e chiarisce “Dobbiamo costruire una sanità vicina ai bisogni del cittadino. Non ci dobbiamo troppo innamorare degli slogan. Dobbiamo conoscere il fabbisogno della popolazione e così creare dei modelli assistenziali che rispondano alle loro esigenze”. Il riferimento è alle nuove strutture realizzate con i fondi Pnrr: ospedali e case di comunità. “Le azioni sono state già avviate, si dovrà portarle a termine e renderle operative. Sarà la nostra missione in questi anni”. Cinque anni quelli in cui Spinosa guiderà l'Asl sannita.

La sfida: lavorare sull'emergenza

E sull'emergenza e i problemi relativi al 118, primo nodo da sciogliere sul tavolo del nuovo direttore generale, chiarisce “E' questa la vera sfida e sarà un trampolino su cui cimentarsi perché teoria e pratica sono due cose diverse. Quindi sicuramente lavoreremo molto su queste attività”.