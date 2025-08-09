Festa dell'emigrante, a Montefalcone la degustazione Viti, Visi, Vini L'evento è in programma nel Museo della Civiltà Contadina del centro fortorino

Comincia a entrare nel vivo l'attesa Festa dell'emigrante, evento itinerante che vuole essere più di una semplice celebrazione, ma un ritorno collettivo, una riscoperta culturale ed emotiva dei luoghi che hanno visto partire intere famiglie, oggi pronte a ritornare, raccontare, condividere. Il progetto rientra nel fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 della Regione Campania, relativo al programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Coinvolti vari comuni del Fortore, tra cui Foiano, Reino, Montefalcone, Molinara, San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo.

Quest'oggi è in programma l'atteso appuntamento con Viti, Visi, Vini. Nel suggestivo scenario del Museo della Civiltà Contadina di Montefalcone in Valfortore, a partire dalle 18:30 ci sarà una degustazione guidata a cura della Fondazione Italiana Sommelier, con Fabiana Bottan nel ruolo di docente. Alle 19:30 è in programma l'Aperitivo in Vigna , Vinyl e Vino, in Contrada Ischia.