Fede e turismo si intrecciano sulle orme di San Pio Il cammino da Pietrelcina a Benevento nelll'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di San Pio

Partenza alle 5 del mattino per ripercorrere a piedi la strada da Pietrelcina a Benevento. La stessa affrontata dal giovane Padre Pio.

Fede e turismo si intrecciano nel cammino spirituale ripercorso oggi da un nutrito gruppo di pellegrini e promosso dalla Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” del paese natale di San Pio. Circa 50 i partecipanti che hanno preso parte all'iniziativa.

Fra Daniele: “Ricordiamo i 115 anni dell'ordinazione di San Pio”

“Quest'anno – ha spiegato Fra Daniele Moccia, parroco di Pietrelcina - ricordiamo i 115 anni dell'ordinazione di San Pio. Quel 10 agosto del 1910 Padre Pio e pochi membri della sua famiglia partirono da Pietrelcina, forse a piedi o con un calesse, alla volta del duomo Benevento dove Padre Pio in un contesto semplice e modesto ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Da un po' di anni a questa parte intraprendiamo questo cammino per ricordare quei passi di fra Pio, che è stato il rappresentante di una vita sacerdotale intensa e profonda che è ancora modello nella chiesa di oggi”.

L'itinerario

Come detto il cammino prende il via nelle prime ore del mattino a Pietrelcina per proseguire poi in direzione di Benevento lungo la via Cammino della Pace per arrivare a via Francesco Paga, proseguire lungo ponte Vanvitelli e raggiungere il Duomo di Benevento. Nella Cattedrale i pellegrini sono stati accolti da don Abramo Martignetti che ha illustrato loro la meravigliosa porta di bronzo del Duomo e i simboli dell'anno giubilare.

Un' esperienza in cui si intrecciano spiritualità, identità e viaggio

A percorrere il cammino pellegrini provenienti non solo da Pietrelcina ma anche da diversi comuni vicini. Lungo una strada che continua a sprigionare un forte richiamo spirituale come ha spiegato Mario Lombardi, operatore turistico e tra i partecipanti al percorso “Lungo il cammino abbiamo incontrato tre pellegrini stranieri, due spagnoli e un francese, che procedevano da Benevento verso Pietrelcina e che avrebbero proseguito il viaggio verso San Giovanni Rotondo, a testimonianza del grande richiamo spirituale che San Pio rappresenta”.